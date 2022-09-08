Başkan Erdoğan'dan Türkiye-Hırvatistan İş Forumu'nda önemli açıklamalar

Bugünkü istişarelerin bize hatırlattığı husus şudur; Türkiye ve Hırvatistan bölgesel konumları ve ekonomileri itibarıyla ortak ülkelerdir. Son yıllarda ekonomik ve ticari işbirliğimizde yakaladığımız ivme bu konuda ümit vericidir. Hırvatistan'a bir önceki ziyaretimi gerçekleştirdiğim 2016 yılından bugüne ticaret hacmimiz 2,5 katına çıktı. 2015 sonunda 387 milyon dolar olan ticaret hacmimiz 2021 sonunda 900 milyon dolara ulaştı. O ziyaretim sırasında belirlemiş olduğumuz 5 yılda 1 milyar dolara ulaşma hedefine salgın nedeniyle küçük bir sapma oldu.

HEDEF 5 MİLYAR DOLAR

Ancak bu yıl hedefimizi rahatlıkla aşacağımıza inanıyorum. 2022'nin ilk 8 ayı itibarıyla 760 milyon doları geçmiş durumdayız. Şimdi yeni hedefimizi kısa vadede 2 milyar dolar olarak belirledik. Orda ve uzun vadede ise 5 milyar dolara ulaşmamızın önünde hiçbir engel görmüyorum.

Yatırım alanında iş birliğimiz de giderek gelişiyor. Firmalarımız enerji, inşaat, alt yapı, turizm ve bankacılık başta olmak üzere çeşitli sektörlerde stratejik işlere imza atıyor. İş Forumu'nun ikili ticari ekonomik ilişkilerimizdeki güçlü ivmeyi artırmasını ve yeni iş imkanlarına vesile olmasını diliyorum.