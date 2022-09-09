4 metrobüs birbirine girdi, İstanbul facianın eşiğinden döndü İmamoğlu yine ortada yok! Yandaşa ihale kıyağı sonrası suskunları oynuyor

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı otobüs ve metrobüsler, her gün kaza ve arıza haberleriyle gündemdekini yerini koruyor. Son olarak İstanbul Avcılar'da yürekleri ağızlara getiren bir kaza yaşandı.
Şükrübey metrobüs durağında iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Arkadan gelen metrobüslerin de kazaya karşımasıyla ortalık adeta savaş alanına döndü.
Olay sonrası metrobüs seferleri durdu. Yolda bekleyen metrobüsteki vatandaşlar, araçlardan inerek metrobüs yolundan yürüyüp duraklara ulaştı.
"42 HEMŞEHRİMİZ YARALANDI"
Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, konuya ilişkin açıklama yaptı.
Vali Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazasında maalesef 42 hemşehrimiz yaralandı.
İl Sağlık Müdürlüğümüz ekiplerince yaralılarımız en yakın hastanelerimizde tedavi altına alındı.
Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum.
İstanbul'umuza geçmiş olsun."