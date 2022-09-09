4 metrobüs birbirine girdi, İstanbul facianın eşiğinden döndü İmamoğlu yine ortada yok! Yandaşa ihale kıyağı sonrası suskunları oynuyor

"GEÇMİŞ OLSUN İSTANBUL"

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, "İstanbul'da metrobüsler çok büyük bir kaza yaptı. Tüm seferler iptal edildi. 42 vatandaşımız yaralı, bazı vatandaşlarımızın durumu ise ağır. İstanbul Valiliğimiz ve AFAD çalışmaları bizzat takip ederken ortada ne İBB Başkanı ne de İBB var" açıklamasında bulundu.