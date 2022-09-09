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    • 09.09.2022 20:53
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    • 09.09.2022 21:23
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    4 metrobüs birbirine girdi, İstanbul facianın eşiğinden döndü İmamoğlu yine ortada yok! Yandaşa ihale kıyağı sonrası suskunları oynuyor

    Sürekli arıza yapıp kazaya karışan İETT ve metrobüs araçları İstanbullu için adeta 'milli güvenlik' meselesi haline geldi. CHP'li İBB'nin yandaşa yaptığı ihale kıyağı İstanbullulara facia olarak geri dönerken Avcılar'da yürekleri ağızlara getiren bir kaza yaşandı. 4 metrobüsün birbirine girmesi sonucu 40'dan fazla vatandaş yaralandı. Elim kazanın üzerinden saatler geçmesine rağmen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan tek kelime açıklama gelmedi. Karda balıçıkda, depremde kayakta, selde tatilde olan İmamoğlu'nun İstanbul'u kilitleyen elim kaza sonrası nerede olduğu ise merak konusu oldu.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Neredesin Ekrem İmamoğlu!

    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı otobüs ve metrobüsler, her gün kaza ve arıza haberleriyle gündemdekini yerini koruyor. Son olarak İstanbul Avcılar'da yürekleri ağızlara getiren bir kaza yaşandı.

    Şükrübey metrobüs durağında iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Arkadan gelen metrobüslerin de kazaya karşımasıyla ortalık adeta savaş alanına döndü.



    Olay sonrası metrobüs seferleri durdu. Yolda bekleyen metrobüsteki vatandaşlar, araçlardan inerek metrobüs yolundan yürüyüp duraklara ulaştı.



    "42 HEMŞEHRİMİZ YARALANDI"
    Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, konuya ilişkin açıklama yaptı.

    Vali Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

    "Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazasında maalesef 42 hemşehrimiz yaralandı.

    İl Sağlık Müdürlüğümüz ekiplerince yaralılarımız en yakın hastanelerimizde tedavi altına alındı.

    Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum.

    İstanbul'umuza geçmiş olsun."



        İMAMOĞLU NEREDE? TEK KELİME AÇIKLAMA YAPMADI
        İstanbul'u facianın eşiğine getiren, 4 metrobüsün karıştığı kazanın üzerinden saatler geçmesine rağmen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan tek kelime açıklama gelmedi.

        İstanbul Valiliği ve AFAD tüm ekipleri kaza bölgesinde çalışmalar yürütüp, Vali Yerlikaya durum bilgilendirmeleri yaparken CHP'li İBB Başkanı'nın suskunları oynaması büyük tepkiyle karşılandı.

        Karda balıçıkda, depremde kayakta, selde tatilde olan İmamoğlu'nun İstanbul'u kilitleyen elim kaza sonrası nerede olduğu ise merak konusu oldu.



        YANDAŞA İHALE KIYAĞI İSTANBUL'A FACİA OLARAK GERİ DÖNDÜ
        Sıklıkla kaza ve arıza haberleriyle gündeme gelen İETT araçları ve metrobüslerin bakım ihaleleri Ekrem İmamoğlu eliyle CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın şirketine verildi.

        Yandaşa yapılan ihale kıyağı ise İstanbul'a facia olarak geri döndü.

        "GEÇMİŞ OLSUN İSTANBUL"
        İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, "İstanbul'da metrobüsler çok büyük bir kaza yaptı. Tüm seferler iptal edildi. 42 vatandaşımız yaralı, bazı vatandaşlarımızın durumu ise ağır. İstanbul Valiliğimiz ve AFAD çalışmaları bizzat takip ederken ortada ne İBB Başkanı ne de İBB var" açıklamasında bulundu.
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        Haberler Güncel 4 metrobüs birbirine girdi, İstanbul facianın eşiğinden döndü İmamoğlu yine ortada yok! Yandaşa ihale kıyağı sonrası suskunları oynuyor
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