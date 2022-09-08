Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi:

Sırbistan'la mükemmel düzeydeki ilişkilerimiz her geçen gün gelişiyor.

Kimlikle seyahat konusunda imzalanan protokol, ilişkileri yeni bir seviyeye çıkaracak. KKTC, Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna ve Moldova'dan sonra Sırbistan, karşılıklı olarak çipli kimlikle seyahatin mümkün hâle geldiği altıncı ülke olacak...

Ticaret hacmimizi 5 milyar dolara ulaştırma hedefiniz için aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğimize inanıyorum. Müteahhitlerimiz Sırbistan'da 847 milyon dolar değerinde toplam 50 projeye imza attı.

Sırbistan ile Kosova arasında kimlik kartlarıyla sınır geçişleri konusunda uzlaşıya varılmış olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz.

Bosna Hersek'teki üç toplumun uzlaştığı bir formatta tarafların bir araya getirilmesi için de üzerimize düşeni yapmaya hazırız...

Türkiye olarak Rusya-Ukrayna arasında hep denge politikasını güttük. Buna devam edeceğiz.

Şu anda isim saymaya gerek yok, Batı'nın takındığı tavrı doğru bulmadığımı çok açık söyleyebilirim.