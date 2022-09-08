Emine Erdoğan, Zagreb'de spor projesi yürütülen Matija Gubec İlkokulunu ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Balkanlardaki son durağı Bosna-Hersek ve Sırbistan'ın ardından Hırvatistan oldu.

Hırvatistan'a yaptığı ziyarette Başkan Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Milanovic tarafından hayata geçirilen, sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı üzerine spor projesinin yürütüldüğü okula ziyarette bulundu.