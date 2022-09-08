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Başkan Erdoğan'dan Türkiye-Hırvatistan İş Forumu'nda önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan Türkiye-Hırvatistan İş Forumu'nda önemli açıklamalar
08.09.2022 17:33

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Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Hırvatistan İş Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Hırvatistan ile kısa vadede 2 milyar dolar, orta ve uzun vadede 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedeflendiğine dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Aldığımız kararların ülkelerimiz arasındaki dostluk ve iş birliğini daha ileri taşıyacağına inanıyorum." dedi. Türkiye'nin son 16 yılda orta ve doğu Avrupa'da en fazla uluslararası doğrudan yatırım alan 2. ülke olduğunu belirten Erdoğan, "İnsansız hava araçları teknolojilerinde geleceği okuyarak attığımız adım sayesinde bugün bu alanda dünyanın en başarılı 3 ülkesinden biriyiz." ifadelerini kullandı.

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