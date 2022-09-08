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    • 08.09.2022 13:51
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    Cudi, Suriye ve Irak'ta PKK'ya aman yok: 14 terörist ex

    Son dakika haberi... Eren Abluka-27 operasyonu kapsamında, Cudi dağı Cevizdüzü kırsalında icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 8 ve Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde de 2 olmak üzere 10 terörist öldürüldü.

    PKK’ya ağır darbe: 14 terörist öldürüldü

    Son dakika haberi... Eren Abluka-27 operasyonu kapsamında, Cudi dağı Cevizdüzü kırsalında icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

    NOKTA OPERASYON
    İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Eren Abluka-27 operasyonu kapsamında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Cudi dağı Cevizdüzü kırsalında, 07 Eylül 2022 günü, J-SİHA, Anka ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde JÖH ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir." denildi.

    IRAK'IN KUZEYİ'NDE 8 TERÖRİST
    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!" denildi.

    TACİZ ATEŞİ AÇAN 2 TERÖRİST
    Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist, etkisiz hale getirildi.

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde: Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

    Cudi, Suriye ve Irak'ta toplamda 14 terörist öldürüldü.

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