Cudi, Suriye ve Irak'ta PKK'ya aman yok: 14 terörist ex

Son dakika haberi... Eren Abluka-27 operasyonu kapsamında, Cudi dağı Cevizdüzü kırsalında icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

NOKTA OPERASYON

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Eren Abluka-27 operasyonu kapsamında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Cudi dağı Cevizdüzü kırsalında, 07 Eylül 2022 günü, J-SİHA, Anka ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde JÖH ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir." denildi.

IRAK'IN KUZEYİ'NDE 8 TERÖRİST

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!" denildi.