Cudi, Suriye ve Irak'ta PKK'ya aman yok: 14 terörist ex

Son dakika haberi... Eren Abluka-27 operasyonu kapsamında, Cudi dağı Cevizdüzü kırsalında icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
NOKTA OPERASYON
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Eren Abluka-27 operasyonu kapsamında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Cudi dağı Cevizdüzü kırsalında, 07 Eylül 2022 günü, J-SİHA, Anka ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde JÖH ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir." denildi.
IRAK'IN KUZEYİ'NDE 8 TERÖRİST
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!" denildi.
TACİZ ATEŞİ AÇAN 2 TERÖRİST
Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist, etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde: Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Cudi, Suriye ve Irak'ta toplamda 14 terörist öldürüldü.