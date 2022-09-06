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SON DAKİKA: İstanbul Yenikapı'da İETT otobüsü çok sayıda araca çarptı! Yaralılar var

Son dakika haberleri...Yenikapı Sahil Yolunda İETT otobüsü çok sayıda araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılara müdahale ediliyor. Gelen son dakika haberine göre 14 yaralı olduğu bildirildi.

DHA
06.09.2022 13:08 - Son Güncelleme: 06.09.2022 13:49
SON DAKİKA: İstanbul Yenikapı’da İETT otobüsü çok sayıda araca çarptı! Yaralılar var

İstanbul Fatih'te 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı.

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SON DAKİKA: İstanbul Yenikapı’da İETT otobüsü çok sayıda araca çarptı! Yaralılar var

Yenikapı Sahil Kennedy Caddesi'nde plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen İETT otobüsü, önündeki araçlara çarptı.

SON DAKİKA: İstanbul Yenikapı’da İETT otobüsü çok sayıda araca çarptı! Yaralılar var

Arkadan gelen araçların da İETT otobüsüne çarpması ile 7 aracın karıştığı kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SON DAKİKA: İstanbul Yenikapı’da İETT otobüsü çok sayıda araca çarptı! Yaralılar var

Kazada ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

SON DAKİKA: İstanbul Yenikapı’da İETT otobüsü çok sayıda araca çarptı! Yaralılar var

Sahil Kennedy Caddesi kaza nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı.

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