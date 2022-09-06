SON DAKİKA: İstanbul Yenikapı'da İETT otobüsü çok sayıda araca çarptı! Yaralılar var
Son dakika haberleri...Yenikapı Sahil Yolunda İETT otobüsü çok sayıda araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılara müdahale ediliyor. Gelen son dakika haberine göre 14 yaralı olduğu bildirildi.
06.09.2022 13:08 - Son Güncelleme: 06.09.2022 13:49
İstanbul Fatih'te 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı.
Arkadan gelen araçların da İETT otobüsüne çarpması ile 7 aracın karıştığı kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.