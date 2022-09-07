Külliye iftirasının 'mimarı' bankamatik Candan'ın marifetleri: 1672 gün rapor almış

İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun kararıyla devlet memurluğundan çıkarma cezası verilen Çankaya Belediyesi'nde çalışan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan'ın, 1 Mart 2020 - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında 203 gün, 2021 yılında ise; 1 Ocak 2021- 21 Eylül 2021 tarihleri arasında toplam 158 gün görevine gitmediği tespit edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Tezcan Karakuş Candan'ın 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/E-d maddesinde yer alan "Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek" fiilini işlediği iddiasıyla dosyasının İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
Tezcan Karakuş Candan'ın çalıştığı Çankaya Belediyesi'nde memurların mesai takibi için merkez binada kartlı geçiş sistemi olduğu, kartlı geçiş sistemi olmayan diğer yerlerde de imza föyü kullanıldığı tespit edildi.
DİSİPLİN İŞLEMİ BAŞLATILDI
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in müfettişliğe gönderdiği ifadesinde; sevk ve idare etmek görevi ve mesai konusundaki hassasiyeti sebebiyle 15 Şubat 2017, 18 Haziran 2019, 2 Aralık 2020 ve 6 Eylül 2021 tarihli Başkanlık Genelgeleri'ni yayınladığını, bu genelgelerde, turnike sistemlerinin ve imza föylerinin kullanılmasının zorunlu olduğunu, personelin mesai saatlerine titizlikle uyması gerektiğini, sıralı amirin kendi personelinin mesai saatlerine uyup uymadığını kontrol etmekle sorumlu olduğunu ve titizlikle bu durumu takip etmesi gerektiğini bildirdiğini, bu kapsamda izinsiz, özürsüz veya keyfi olarak göreve geç gelen ya da hiç gelmeyen, erken ayrılmak ve görev mahallini terk etmek suretiyle hizmette aksamaya sebebiyet veren personel hakkında sıralı amirince derhal disiplin ve idari işlemlerin başlatılması gerektiği talimatını verdiğini ifade etti.
7,5 YIL BOYUNCA 60 GİRİŞ
Çankaya Belediyesi'nde mimar olarak çalışan Tezcan Karakuş Candan'ın belediyenin kurmuş olduğu turnike sisteminde sadece 5 Mayıs 2014 – 4 Ekim 2021 tarihleri arasında (7,5 yıl) 60 adet giriş kaydının olduğu, imza föylerinde imzası olmadığı tespit edildi.
DERSLERİ KAÇIRMAMIŞ
Tezcan Karakuş Candan'ın hakkında başlatılan soruşturma nedeniyle 21 Eylül 2021 tarihinden itibaren de rapor kullanmaya başlamasının tespiti üzerine, söz konusu kişinin Atılım Üniversitesinde derslere girip girmediğinin araştırıldığı ve Eylül 2021 tarihinden itibaren Atılım Üniversitesindeki derslere düzenli olarak girdiğinin anlaşıldığı tespit edildi.
1672 GÜN İZİN VE RAPOR
Candan'ın kullanmış olduğu rapor izinleri ile mütenasip olmadığı, pandemi döneminde de izinli olduğuna dair dosyada bir bilgi ve belge bulunmadığı tespit edildi.