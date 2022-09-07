HELİKOPTER DESTEKLİ OPERASYON: 3 GÖZALTI

Örgütün ideolojisi doğrultusunda yayın yaptığı belirtilen 'Halk Okulu' adlı derginin bürosuna, helikopter destekli yapılan operasyonda F.B.(44), O.K.(41) ve Y.V.(43) isimli şüpheliler gözaltına alındı.