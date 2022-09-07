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    • 07.09.2022 10:33
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    • 07.09.2022 10:35
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    Sultangazi'de terör örgütü DHKP-C'ye helikopter destekli operasyon: 3 gözaltı

    Sultangazi'de terör örgütü DHKP-C propagandası yaptığı tespit edilen 'Halk Okulu' adlı derginin bürosuna operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

    AJANSLAR
    Terör örgütü DHKP-C’ye baskın!

    Sultangazi'de terör örgütü DHKP-C propagandası yaptığı tespit edilen 'Halk Okulu' adlı derginin bürosuna operasyon düzenlendi.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi Gazi Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyon düzenledi.

    HELİKOPTER DESTEKLİ OPERASYON: 3 GÖZALTI
    Örgütün ideolojisi doğrultusunda yayın yaptığı belirtilen 'Halk Okulu' adlı derginin bürosuna, helikopter destekli yapılan operasyonda F.B.(44), O.K.(41) ve Y.V.(43) isimli şüpheliler gözaltına alındı.

        Şüphelilerden Y.V. hakkında, 'Kamu Malına Zarar Verme', 'Görevi Yaptırmamak İçin Direnme' suçlarından arama kararı olduğu öğrenildi.

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