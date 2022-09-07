'Yeşil Vatan'da yüzleri güldüren manzara: Kızılçam tohumları filiz verdi

Türkiye'nin en büyük yangının yaşandığı Antalya Manavgat'ta yaklaşık 60 bin hektar orman kül oldu. Yangından arda kalan kara tablo ise o dönem havadan çekilen görüntülere yansıdı. Ormanın zümrüt yeşilinin yerini alan simsiyah görüntü vicdanları yaraladı.

'Yeşil Vatan'da yüzleri güldüren manzara

TABİAT KÜLE DÖNDÜ

Antalya'da geçtiğimiz Temmuz ayında yaşanan orman yangınının üzerinden bir yıl geçti.