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    • 07.09.2022 11:02
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    'Yeşil Vatan'da yüzleri güldüren manzara: Kızılçam tohumları filiz verdi

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen orman yangınında 60 bin hektar alan kül oldu. Yangında sonra başlayan kara propaganda çevresinde yanan alanların imara açılacağı öne sürüldü. Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla, bölgeye atılan 75 bin kilo kızılçam tohumu filiz verdi. Yeşil Vatan'da, ortaya çıkan manzara yüzleri güldürdü.

    ’Yeşil Vatan’da yüzleri güldüren manzara

    Türkiye'nin en büyük yangının yaşandığı Antalya Manavgat'ta yaklaşık 60 bin hektar orman kül oldu. Yangından arda kalan kara tablo ise o dönem havadan çekilen görüntülere yansıdı. Ormanın zümrüt yeşilinin yerini alan simsiyah görüntü vicdanları yaraladı.

    'Yeşil Vatan'da yüzleri güldüren manzara

    TABİAT KÜLE DÖNDÜ
    Antalya'da geçtiğimiz Temmuz ayında yaşanan orman yangınının üzerinden bir yıl geçti.

    Manavgat'ta başlayan, bir gün sonra Akseki'ye sıçrayan yangın; rüzgârın etkisiyle Gündoğmuş, İbradı, Alanya ilçelerine yayıldı. 6 kişinin hayatını kaybettiği yangında, tabiat küle döndü.

    75 BİN KİLO KIZILÇAM TOHUMU
    'Yeşil Vatan'ı görevden değil gönülden seven Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, bölgenin eski haline döndürülmesi için kolları sıvadı. 75 bin kilo kızılçam tohumu bölgeye atıldı.

        1 MİLYON 645 BİN FİDAN DİKİLDİ
        Yanan sahaya kızılçam, iğde türlerinden oluşan toplam bir milyon 645 bin fidan dikildi.

        Zarar gören 15 bin hektar'lık alan ise doğal yolla yenilenmeye terk edildi. Aradan geçen bir yılda yangının izleri tamamen silindi.

        YEŞİL VATAN TEKRAR CANLANDI
        Dikilen fidanların boyu bir metreye kadar uzadı. SABAH'ın bölgeden çektiği fotoğraflar bu kez yüz güldürdü.

            Yanan alanların yeşermesi, Yeşil Vatan'ın tekrar canlanması sevindirdi.

            Yeniden yaşaran tabiatta, 10'a yakın bitki türü filizlendi. Bitkiler arasında sandal, pırnal meşesi, menengiç, mersin, hayıt, tespih çalısı ve zimbit bulunuyor.

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