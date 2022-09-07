'Yeşil Vatan'da yüzleri güldüren manzara: Kızılçam tohumları filiz verdi

Türkiye'nin en büyük yangının yaşandığı Antalya Manavgat'ta yaklaşık 60 bin hektar orman kül oldu. Yangından arda kalan kara tablo ise o dönem havadan çekilen görüntülere yansıdı. Ormanın zümrüt yeşilinin yerini alan simsiyah görüntü vicdanları yaraladı.
'Yeşil Vatan'da yüzleri güldüren manzara
TABİAT KÜLE DÖNDÜ
Antalya'da geçtiğimiz Temmuz ayında yaşanan orman yangınının üzerinden bir yıl geçti.
75 BİN KİLO KIZILÇAM TOHUMU
'Yeşil Vatan'ı görevden değil gönülden seven Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, bölgenin eski haline döndürülmesi için kolları sıvadı. 75 bin kilo kızılçam tohumu bölgeye atıldı.