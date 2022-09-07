HDP’nin Millet İttifakı’ndan talepleri ifşa oldu: Özerklik ve Sevr’in kısmi uygulanması…

CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDP VE FETÖ'nün gizli ortak olduğu 6+1+1'li masada, HDP, masanın dengesiyle oynamaya devam ediyor.
Masada 2023 seçimleri için adaylık tartışmaları sürerken, CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin'in 2023 seçimlerini kazanmaları hâlinde HDP'ye bakanlık verebileceklerini söylemesi sonrası CHP ve İYİ Parti birbirine girdi.
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, "Kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz?" sözleriyle CHP'li Tekin'e tepki gösterdi.
İYİ Partililerin sert tepkisi sonrası eski CHP'li vekil Barış Yarkadaş ise İYİ Partililerin HDP'den ihale aldığını iddia etmişti. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Yarkadaş hakkında "iftira" suçundan soruşturma açılması istemiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.