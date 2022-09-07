HDP’nin Millet İttifakı’ndan talepleri ifşa oldu: Özerklik ve Sevr’in kısmi uygulanması…

CHP'li Tekin'in 'HDP'ye bakanlık' sözlerinin 6+1+1'li masanın işlevsizliğini ortaya koyduğunu ifade eden Akarcalı, "Ortada aslında bir ittifak yok bir platform var. Gürsel Tekin'in açıklamaları bu platformun ne kadar boş olduğunu gösterdi. Bu masa neye yaradı? Bir algı yaratılmaya çalışıldı ve milletvekilleri seçimlerinde öne çıkabilmek adına bir adım atıldı. HDP'yi de bu işe karıştırmayıp onları çantada keklik olarak görüldü."