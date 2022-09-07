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    • Güncel
    • 08.09.2022 00:49
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    • 08.09.2022 00:54
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    HDP’nin Millet İttifakı’ndan talepleri ifşa oldu: Özerklik ve Sevr’in kısmi uygulanması…

    A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan eski Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı ve eski Turizm Bakanı Bülent Akarcalı, Millet İttifakı’na ilişkin açıklamalarda bulundu. Akarcalı, Gürsel Tekin’in ‘HDP’ye bakanlık’ sözünün 6’lı masanın işlevsizliğini ortaya çıkardığını ifade ederken, HDP’nin Millet İttifakı’ndan taleplerini de açıkladı.

    CHP ve İYİ Parti kavgası sürerken HDP’nin Milleti İttifakı’ndan talepleri ortaya çıktı!

    CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDP VE FETÖ'nün gizli ortak olduğu 6+1+1'li masada, HDP, masanın dengesiyle oynamaya devam ediyor.

    Masada 2023 seçimleri için adaylık tartışmaları sürerken, CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin'in 2023 seçimlerini kazanmaları hâlinde HDP'ye bakanlık verebileceklerini söylemesi sonrası CHP ve İYİ Parti birbirine girdi.

    İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, "Kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz?" sözleriyle CHP'li Tekin'e tepki gösterdi.

    İYİ Partililerin sert tepkisi sonrası eski CHP'li vekil Barış Yarkadaş ise İYİ Partililerin HDP'den ihale aldığını iddia etmişti. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Yarkadaş hakkında "iftira" suçundan soruşturma açılması istemiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

        A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan eski bakan Bülent Akarcalı ise HDP'nin Millet İttifakı'ndan taleplerini açıkladı.

        CHP'li Tekin'in 'HDP'ye bakanlık' sözlerinin 6+1+1'li masanın işlevsizliğini ortaya koyduğunu ifade eden Akarcalı, "Ortada aslında bir ittifak yok bir platform var. Gürsel Tekin'in açıklamaları bu platformun ne kadar boş olduğunu gösterdi. Bu masa neye yaradı? Bir algı yaratılmaya çalışıldı ve milletvekilleri seçimlerinde öne çıkabilmek adına bir adım atıldı. HDP'yi de bu işe karıştırmayıp onları çantada keklik olarak görüldü."

        HDP KENDİ ADAYINI ÇIKARABİLİR

        "Gürsel Tekin'in beyanatı bunları ne kadar balon olduğunu ortaya çıkardı. Bu altılı arasında ciddi bir bağ olmadığı ortaya çıktı. HDP'nin bakanlık talebi olmadığını açıklarken, kendi adaylarını çıkarabileceklerinin sinyalini verdi."

            HDP ÖZERKLİK VE SEVR'İN KISMİ UYGULANMASINI İSTİYOR

            "HDP'nin hedeflerinin ne olduğuna yönelik hiçbir tartışma yapmadılar. HDP'nin isteği belediyelerde özerklik ve muhattap teröristbaşı. Diğer yandan terör suçlarının affı isteniyor. Bu aslında Sevr'in kısmi uygulanması gibi bir şey."

            PKK MEŞRULAŞTIRILACAK

            "HDP'nin meşrulaştırılması sonrasında PKK da meşrulaştırılmaya çalışılacak. Kemal bey hep yuvarlak şeyler ortaya koyuyor." dedi.

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            CHP ve İYİ Parti kavgası sürerken HDP’nin Milleti İttifakı’ndan talepleri ortaya çıktı!
            Haberler Güncel HDP’nin Millet İttifakı’ndan talepleri ifşa oldu: Özerklik ve Sevr’in kısmi uygulanması…
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