Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Balkan çıkarması!

    Başkan Erdoğan, iki günlük Balkan gezisine çıktı. “Bosna-Hersek’in toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Balkanlar’da huzur istiyoruz” açıklamasını yaptı.

    Balkan çıkarması

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Bosna-Hersek ve Sırbistan ziyareti için iki günlük Balkan gezisine çıktı. Hareketinden önce önemli açıklamalar yaptı:
    Ziyaretimin ana gündemini Bosna-Hersek'te bir yılı aşkın süredir devam eden siyasi krize yönelik çözüm çabaları oluşturacaktır.
    Balkanlar'ın huzur ve istikrarı için hayati öneme haiz Bosna-Hersek'in toprak bütünlüğüne olan desteğimizi vurgulayacağım.
    Yunanistan'ın "kilit atma" olayı noktasında hassasiyetimiz kararlılıkla devam ediyor. Kendilerine çekidüzen verme yoluna girmiş vaziyetteler.
    Bundan sonraki süreçte de Yunanistan Türkiye'yle nasıl bir ilişki içerisinde olacağının kararını çok daha düşünerek verecektir.
    Aksi takdirde hep söylediğim gibi yine söylüyorum bir gece ansızın gidebiliriz...



    HEDEF 1 MİLYAR DOLAR
    Öte yandan Erdoğan, Türkiye-Bosna Hersek İş Forumu'nda konuştu. Erdoğan, Bosna Hersek'le ticaret hacminin yüzde 15 oranında artışla 627 milyon dolara ulaştığını belirten Erdoğan, "2022 sonunda 1 milyar dolar ticaret hacmini aşmayı hedefliyoruz" dedi.



    KİMLİKLE SEYAHAT
    Erdoğan, Bosna-Hersek ile imzalanan anlaşma iki ülke arasında kimlik kartları ile seyahat edileceğini açıkladı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Promosyonda cayma hakkı var
    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Balkan çıkarması!
        SON DAKİKA