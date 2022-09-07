Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Balkan çıkarması!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Bosna-Hersek ve Sırbistan ziyareti için iki günlük Balkan gezisine çıktı. Hareketinden önce önemli açıklamalar yaptı:

Ziyaretimin ana gündemini Bosna-Hersek'te bir yılı aşkın süredir devam eden siyasi krize yönelik çözüm çabaları oluşturacaktır.

Balkanlar'ın huzur ve istikrarı için hayati öneme haiz Bosna-Hersek'in toprak bütünlüğüne olan desteğimizi vurgulayacağım.

Yunanistan'ın "kilit atma" olayı noktasında hassasiyetimiz kararlılıkla devam ediyor. Kendilerine çekidüzen verme yoluna girmiş vaziyetteler.

Bundan sonraki süreçte de Yunanistan Türkiye'yle nasıl bir ilişki içerisinde olacağının kararını çok daha düşünerek verecektir.

Aksi takdirde hep söylediğim gibi yine söylüyorum bir gece ansızın gidebiliriz...