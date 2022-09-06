Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Mustafa Levent Göktaş’ın avukatlığını FETÖ sanıklarının avukatı üstlendi

Ergenekon, Balyoz ile Oda TV soruşturma ve davalarındaki sanıkların avukatlığını Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalın'la birlikte yapan Hüseyin Ersöz geçtiğimiz gün, Bulgaristan'da yakalanan Hablemitoğlu suikastı zanlılarından emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın avukatlığını sürdüreceğini açıkladı.
Ersöz'ün, Atatürkçü kimliği ile bilinen Hablemitoğlu'nun katil zanlılarından birine avukatlık yapacağını açıklaması kafalarda soru işaretleri bıraktı. Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, Fetullah Gülen'in cemaat yapılanmasını, organizasyonunu ve eylemlerini anlattığı 'Köstebek' adlı kitap üzerinde çalıştığı sırada 18 Aralık 2002'de evinin önünde öldürülmüştü.
FETÖ'CÜ İSİMLERİ DEFALARCA ZİYARET ETTİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI
Daha önce de FETÖ'nün finans ayağında kritik rolleri olan işadamlarının avukatlığını yapan Ersöz, Günel ve Akalın'ın Silivri'de FETÖ'cü isimleri defalarca ziyaret ettiği ortaya çıkmıştı.