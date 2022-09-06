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    • 06.09.2022 06:55
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    • 06.09.2022 07:18
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    Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Mustafa Levent Göktaş’ın avukatlığını FETÖ sanıklarının avukatı üstlendi

    Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan'daki Haskovo İl Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Ergenekon, Balyoz ile Oda TV soruşturma ve davalarındaki sanıkların avukatlığını Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalın'la birlikte yapan Hüseyin Ersöz Göktaş'ın avukatlığını sürdüreceğini açıkladı. Ersöz, Günel ve Akalın'ın Silivri'de FETÖ'cü isimleri defalarca ziyaret ettiği ortaya çıkmıştı.

    Göktaş’ın avukatlığını FETÖ sanıklarının avukatı üstlendi

    Ergenekon, Balyoz ile Oda TV soruşturma ve davalarındaki sanıkların avukatlığını Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalın'la birlikte yapan Hüseyin Ersöz geçtiğimiz gün, Bulgaristan'da yakalanan Hablemitoğlu suikastı zanlılarından emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın avukatlığını sürdüreceğini açıkladı.


    Ersöz'ün, Atatürkçü kimliği ile bilinen Hablemitoğlu'nun katil zanlılarından birine avukatlık yapacağını açıklaması kafalarda soru işaretleri bıraktı. Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, Fetullah Gülen'in cemaat yapılanmasını, organizasyonunu ve eylemlerini anlattığı 'Köstebek' adlı kitap üzerinde çalıştığı sırada 18 Aralık 2002'de evinin önünde öldürülmüştü.

    FETÖ'CÜ İSİMLERİ DEFALARCA ZİYARET ETTİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI
    Daha önce de FETÖ'nün finans ayağında kritik rolleri olan işadamlarının avukatlığını yapan Ersöz, Günel ve Akalın'ın Silivri'de FETÖ'cü isimleri defalarca ziyaret ettiği ortaya çıkmıştı.



        MEKTUBU ERSÖZ SERVİS ETTİ
        Akalın'ın, FETÖ borsası şebekesi içerisinde yer aldığı belirlenmiş, 2 yıl 6 ay hapis ve 1 milyon 395 bin 360 lira adli para cezasına çarptırılmıştı. Göktaş'ın yazdığı mektubu, yakalanmasından 3 gün önce basına servis edenin de Ersöz olduğu iddia edildi.

        Kırmızı bültenle aranan Göktaş hakkında hazırlanan iade dosyası dün Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı'nca Bulgaristan İnterpol'e gönderildi. Göktaş da Bulgaristan Haskovo'da ilk kez hâkim karşısına çıktı.


        KELEPÇELİ GETİRİLDİ
        Göktaş, adliyeye el ve ayakları kelepçeli olarak getirildi. Sabah'ta yer alan habere göre, savcılık Göktaş'ın tutukluluk süresinin 40 gün uzatılmasını istedi.

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        Haberler Güncel Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Mustafa Levent Göktaş’ın avukatlığını FETÖ sanıklarının avukatı üstlendi
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