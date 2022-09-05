6'lı masada kıyamet kopacak! CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bomba adaylık açıklaması

GÜRSEL TEKİN'İN 'HDP'YE BAKANLIK' VERECEĞİZ AÇIKLAMASI

CHP'li Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık verilebilir açıklamasına da değinen Kılıçdaroğlu, "Karar alınırken altı lider oturup karar alacağız. Burada önemli olan altı liderin karar almaları. Ve aldıkları kararları kapı arkasında değil kamuoyu önünde duyurmaları." dedi.

MANSUR VE EKREM DENKLEMİN İÇİNDE Mİ?

Kılıçdaroğlu, "Mansur Yavaş-Ekrem İmamoğlu adaylık denklemi içinde mi" sorusunu ise, "Bunlar hiç konuşulmadı. Görevlerinde başarılılar" şeklinde yanıtladı.