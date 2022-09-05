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    • 05.09.2022 11:05
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    • 05.09.2022 11:05
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    6'lı masada kıyamet kopacak! CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bomba adaylık açıklaması

    Son dakika haberi! Haziran ayındaki seçimler öncesi adayını belirleyemeyen 6+1'li masanın üyelerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı FOX TV canlı yayınında adaylığıyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. CHP'li Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylıklarıyla ilgili, "Görevlerinde başarılılar" diyerek kendini öne çıkaran Kılıçdaroğlu, "Altılı masa ismim üzerinde uzlaşırsa hazırım." dedi.

    takvim.com.tr
    6’lı masada kıyamet kopacak!

    Haziran ayındaki seçimler öncesi adayını belirleyemeyen 6+1'li masanın üyelerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı FOX TV canlı yayınında adaylığıyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

    İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN ÜSTÜNÜ ÇİZDİ
    CHP'li Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylıklarıyla ilgili, "Görevlerinde başarılılar" diyerek kendini öne çıkaran Kılıçdaroğlu, "Altılı masa ismim üzerinde uzlaşırsa hazırım." dedi. İki isminde kendi alanlarında başarılı olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Şikayet etmeden yollarına devam etsinler. Bu başarılarını pekiştirmeleri ve büyütmeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.


    ADAYLIK İÇİN HAZIRIM
    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı iddiaları hakkında, "Oturacağız ben verdiğim sözü tutan bir insanım. Altı lideri oturur, belirler, açıklarız. Hep birlikte destek veririz. TC devletinin 13. Cumhurbaşkanı da uzlaşma kültürünü esas alarak çünkü demokrasilerde asıl olan uzlaşmadır, ülkemizi aydınlığa çıkarmak zorundayız. Altılı masa ismim üzerinde uzlaşırsa hazırım. Devletin nasıl yönetilmesi gerektiği belli" dedi.

    Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı aday olacak, seçilirse yardımcıları da belli" yönündeki iddiaya ilişkinse, "Bu tartışmalar olur. Biz ama kendi aramızda bu konuları hiç görüşmedik. Kendi aramızda görüşmediğimiz konularda benim özel bir düşünce ifade etmem asla doğru değil. Birbirimize söz verdik" ifadelerini kullandı.

        GÜRSEL TEKİN'İN 'HDP'YE BAKANLIK' VERECEĞİZ AÇIKLAMASI
        CHP'li Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık verilebilir açıklamasına da değinen Kılıçdaroğlu, "Karar alınırken altı lider oturup karar alacağız. Burada önemli olan altı liderin karar almaları. Ve aldıkları kararları kapı arkasında değil kamuoyu önünde duyurmaları." dedi.

        MANSUR VE EKREM DENKLEMİN İÇİNDE Mİ?
        Kılıçdaroğlu, "Mansur Yavaş-Ekrem İmamoğlu adaylık denklemi içinde mi" sorusunu ise, "Bunlar hiç konuşulmadı. Görevlerinde başarılılar" şeklinde yanıtladı.

        Öte yandan bir dönem Devlet Bakanlığı yapan, Deniz Baykal'ın en yakınında bulunan eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu. Ahmet Zeren'in sorularını yanıtlayan Sevigen, masanın 6 kişiden ibaret olmadığını işaret ederek 6+1+1 formülü ile HDP ve ABD'nin masaya tahakküm kurduğuna dikkat çekti.

        Abdullah Gül'ün geçtiğimiz günlerde yaptığı zamanlaması manidar çıkışı da değerlendiren Mehmet Sevigen, Gül için zemin hazırlandığını söyleyerek Meral Akşener'in ikna olması durumunda masanın adayının Abdullah Gül olacağını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun en büyük kazığı İYİ Parti'den yiyeceğini söyleyen Sevigen, helalleşme söyleminin de 'hikaye' olduğunu belirterek "Yaptıkları yapacaklarının referansı. Geçmişte sözler verip tutmadı" şeklinde konuştu. Eski CHP Genel Sekreteri, "Ben toplumdan özür diliyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu partiye kaydettiğim için" dedi.

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        Haberler Güncel 6'lı masada kıyamet kopacak! CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bomba adaylık açıklaması
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