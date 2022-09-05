6'lı masada kıyamet kopacak! CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bomba adaylık açıklaması

Haziran ayındaki seçimler öncesi adayını belirleyemeyen 6+1'li masanın üyelerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı FOX TV canlı yayınında adaylığıyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu.
İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN ÜSTÜNÜ ÇİZDİ
CHP'li Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylıklarıyla ilgili, "Görevlerinde başarılılar" diyerek kendini öne çıkaran Kılıçdaroğlu, "Altılı masa ismim üzerinde uzlaşırsa hazırım." dedi. İki isminde kendi alanlarında başarılı olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Şikayet etmeden yollarına devam etsinler. Bu başarılarını pekiştirmeleri ve büyütmeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.
ADAYLIK İÇİN HAZIRIM
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı iddiaları hakkında, "Oturacağız ben verdiğim sözü tutan bir insanım. Altı lideri oturur, belirler, açıklarız. Hep birlikte destek veririz. TC devletinin 13. Cumhurbaşkanı da uzlaşma kültürünü esas alarak çünkü demokrasilerde asıl olan uzlaşmadır, ülkemizi aydınlığa çıkarmak zorundayız. Altılı masa ismim üzerinde uzlaşırsa hazırım. Devletin nasıl yönetilmesi gerektiği belli" dedi.
Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı aday olacak, seçilirse yardımcıları da belli" yönündeki iddiaya ilişkinse, "Bu tartışmalar olur. Biz ama kendi aramızda bu konuları hiç görüşmedik. Kendi aramızda görüşmediğimiz konularda benim özel bir düşünce ifade etmem asla doğru değil. Birbirimize söz verdik" ifadelerini kullandı.