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    • 06.09.2022 09:52
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    Son dakika! AB'nin Yunan'a sorgusuz sualsiz desteğine tepki: Tam bir garabet

    Son dakika haberi... Ege ve Doğu Akdeniz'de hava sahasını ihlal eden ve jetlerimizi taciz eden Yunanistan'a destek ağabeyi Avrupa Birliğinden geldi. Desteğe karşı Dışişleri Bakanlığı sert bir açıklamada bulundu. Atılan adımların uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtilen açıklamada AB'nin duruma sessiz kalmasının tam bir garabet olduğu belirtildi.

    AB’nin Yunan’a desteğine tepki: Tam bir garabet

    Son dakika haberi... Ege ve Doğu Akdeniz'de hukuka aykırı adımlar atmaktan çekinmeyen Yunanistan arkasında her daim Avrupa Birliği'nin desteğini buluyor.

    ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRIDIR
    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Çekya Dışişleri Bakanlığından ve bazı AB kurumlarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik ifadelerine tepki gösteren açıklamalar hakkındaki soruya yazılı olarak yanıt verdi.

    Yapılan açıklamaların Türkiye açısından bir anlamı ve değeri olmadığını kaydeden Bilgiç, "AB'nin üyelik dayanışması gerekçesiyle Yunanistan'a Ege ve Akdeniz ihtilaflarında sorgusuz sualsiz destek vermesi hem AB'nin kendi müktesebatına hem de uluslararası hukuka aykırıdır." ifadelerine yer verdi.

    TAM BİR GARABETTİR
    Açıklama yapanların Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı tutumuna karşı ise sessiz kaldığına dikkati çeken Bilgiç, şunları kaydetti:
    Yunanistan'ı şımartan bu tutum çözümü değil çözümsüzlüğü teşvik etmekte, Yunanistan'ın maksimalist talepler peşinde koşmasına destek olmaktadır. Bu açıklamaları yapanların Yunanistan'ın ülkemize yönelik ihlal, taciz ve tehditlerini, tahrikkar eylem ve söylemlerini görmezden gelmeleri, uluslararası hukuka aykırı eylem ve uygulamalarına kayıtsız kalmaları tam bir garabettir.

        SUİSTİMALDEN KURTULUN
        Bilgiç, Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'deki meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumaya devam edeceğini vurgulayarak "Çekya Dönem Başkanlığı ya da AB, diyaloğu teşvik etmek istiyorlarsa Türkiye-AB ilişkileri, esasen AB dayanışmasını ve ortak çıkarları baltalayan dar görüşlü Yunan/Rum vetosunun suistimalinden kurtarılmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

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        Haberler Güncel Son dakika! AB'nin Yunan'a sorgusuz sualsiz desteğine tepki: Tam bir garabet
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