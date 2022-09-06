Son dakika! AB'nin Yunan'a sorgusuz sualsiz desteğine tepki: Tam bir garabet

TAM BİR GARABETTİR

Açıklama yapanların Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı tutumuna karşı ise sessiz kaldığına dikkati çeken Bilgiç, şunları kaydetti:

Yunanistan'ı şımartan bu tutum çözümü değil çözümsüzlüğü teşvik etmekte, Yunanistan'ın maksimalist talepler peşinde koşmasına destek olmaktadır. Bu açıklamaları yapanların Yunanistan'ın ülkemize yönelik ihlal, taciz ve tehditlerini, tahrikkar eylem ve söylemlerini görmezden gelmeleri, uluslararası hukuka aykırı eylem ve uygulamalarına kayıtsız kalmaları tam bir garabettir.