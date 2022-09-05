Başkan Erdoğan'ın sözleri AB'nin yaramaz çocuğu Yunanistan'ı tir tir titretti

Yunanistan, hem suçlu, hem güçlü misali hareket etti. Ege'de 8 ay boyunca, tam bin 123 kez Türk jetlerini taciz edip kuralları çiğnedi. Şımarık çocuk gibi hareket eden Komşu'ya, Başkan Recep Tayyip Erdoğan sert mesaj gönderdi. "Ey Yunan tarihe bak. Çok daha fazla ileri gidersen, bunun bedeli ağır olur ağır. İzmir'i unutma. Vakti, saati geldiğinde gereğini yaparız. Bir gece ansızın gelebiliriz" dedi. Bu sözlerden sonra iyice panikleyen Yunanistan, hemen savunmaya geçti. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, NATO'dan yardım istedi. "Müttefiklerimizi ve ortaklarımızı son birkaç gündür yapılan provokatif açıklamaların içeriği hakkında derhal bilgilendirerek, bu tehlikeli dönemde ittifakın birliğini kimin baltaladığını açıkça ortaya koyacağız" dedi. Başkan Erdoğan'ın sözleri, dünya medyasının da gündemini belirledi.

Bloomberg: Erdoğan Yunanistan'ı 'fazla ileri gitmemesi' konusunda uyardı.

Alman DW: Türk lider Yunan'a karşı söylemini artırdı.

The Jerusalem Post: Erdoğan, Yunanistan'ı adaları 'işgal etmekle' suçluyor.

ABC News: Erdoğan, Yunanistan'a 'bir gece ansızın gelebiliriz' dedi.

Kathimerini: Türk lider Erdoğan söylemini sertleştirdi.

Ta Nea: Erdoğan meydan okudu.

To Vima: Erdoğan sert bir şekilde hitap etti.