Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.09.2022 17:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.09.2022 17:11
    ABONE OL

    İlk görev yerine giderken kazada ölen Özge öğretmen gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

    Atandığı görev yerine giderken geçirdiği kazada hayatını kaybeden Özge öğretmenin cenazesi toprağa verildi. Kızının kırmızı eşarp ile Türk bayrağı sarılı tabutuna sarılan anne Döndü Kılıç, "Benim çocuğum şehit" diyerek gözyaşı döktü.

    Özge öğretmen gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

    Atandığı görev yerine giderken geçirdiği kazada hayatını kaybeden Özge öğretmenin cenazesi toprağa verildi. Kızının kırmızı eşarp ile Türk bayrağı sarılı tabutuna sarılan anne Döndü Kılıç, "Benim çocuğum şehit" diyerek gözyaşı döktü.

    Isparta'da ailesiyle oturan Özge Kılıç, Erzurum'un Hınıs ilçesi Kongor Mahallesi'ndeki bir okula okul öncesi öğretmeni olarak atandı. Özge Kılıç, görev yerine gitmek için kendisi gibi öğretmen olan ablası Gamze Yavuz ve babası Hüseyin Kılıç ile yola çıktı.

    OTOMOBİLLERİ TAKLA ATTI

    Baba Kılıç'ın kullandığı 32 HK 067 plakalı otomobil, önceki gün Hınıs'a bağlı Aşağı İncesu Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek takla attı. Kazada Özge Kılıç hayatını kaybetti, babası ile ablası yaralandı. Sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan baba Kılıç'ın kırılan sol kolu ameliyat edildi, Gamze Yavuz'un ise sağ kolu darbe aldı. Baba ile kızı, tedavilerinin ardından dün taburcu oldu.


    2 YIL ÖNCE MEZUN OLMUŞTU


    Özge Kılıç'ın cenazesi de işlemlerinin ardından önce Erzurum'a, ardından Isparta'ya getirildi. Kılıç için öğle vakti Bilal-i Habeşi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, DSİ 18. Bölge Müdürü Rahmi Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kızının kırmızı eşarp ile Türk bayrağı sarılı tabutuna sarılan anne Döndü Kılıç, "Benim çocuğum şehit" diyerek gözyaşı döktü. Namaz sonrası Özge Kılıç'ın cenazesi, Halife Sultan Mezarlığı'na defnedildi. Özge Kılıç'ın, 2 yıl önce Trabzon'da özel bir üniversitede Çocuk Gelişimi Bölümü'nden mezun olduğu, öğretmen olabilmek için formasyon eğitimi aldığı öğrenildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    30 Ağustos kutlamalarında Kur’an okunmasını hedef aldı
    Haberler Güncel İlk görev yerine giderken kazada ölen Özge öğretmen gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
        SON DAKİKA