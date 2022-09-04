Son dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Sivas'ta önemli açıklamalar

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Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Sivas'ta düzenlenen "2023'e doğru: Aday belli karar net" mitinginde önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Bütün kardeşlerime sevgi saygılarımı sunuyorum, duruşunuz gücünüze güç katıyor. 2023'e doğru 'Aday Belli, Karar Net' temalı toplantımıza katılan Tokatlı kardeşlerimize, Yozgatlı kardeşlerimize hoş geldiniz diyorum.2023 yılında yapılacak ve milletvekili genel seçimlerinin ilk açık hava toplantısını Sivas'ta başlatıyoruz. Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne doğru yürüyoruz. Yürüdükçe hainleri titretiyoruz. Arkamızda cumhuriyetin asırlık birikimi, önümüzde şehitlerin kahramanlığı, gönlümüzde kardeşliğin emsalsiz birliği var.



Bizim derdimiz dert ettiğimiz mesele başkadır. Derdimiz milli bekâmız ve egemenlik haklarımızdır. Mandacılar bir kez daha harekete geçmiştir. Zaman değişse de oyun, senaryo aynıdır. Alçaklığın şemasında değişiklik görülmemiştir. 1923'ün rövanşını 2023'te almak için tuzak kuruyorlar.





'2023 YILINDA ADAYIMIZ BELLİ, KARARIMIZ NETTİR'



6'lı masaya hesap soracak mısınız? Bu evet'ler zalimlere, zillete düşenlere ve müessir bir tokattır. Fazla söze gerek yok. Sivas'ın haykırışı her şeye bedeldir. İrademiz önümüzü aydınlatıyor, şevkimizi artırıyor. 2023'te adayımız belli, kararımız nettir. 1,5 yıldır kararsızlık içindekiler varsın masalara yüz sürsünler. Varsın birbirlerine kazık atıp dursunlar. Kimin aday olacağını belirlemek için düşmanlarından icazet alsınlar. Milletimize nasıl gelecek vaad ettiğimiz apaçık ortadadır. Gizleyecek saklayacak hiçbir şeyimiz yok. Utanacak sıkılacak hiçbir ilişki ağımız da yok. Çünkü biz haktan yana, halktan, hakikatten yanayız.

'HEDEFİMİZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I AÇIK ARA FARKLA TEKRAR CUMHURBAŞKANI SEÇİLMESİ'



Vakit yaklaşmakta, çember daralmaktadır. Cumhurbaşkanı adayımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hedefimiz sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı açık ara farkla tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesi, TBMM'de vekil sayısı ile çok güçlü bir MHP grubunun ve Cumhur İttifakı'nın tecelli etmesidir.

Ayrıntılar geliyor...