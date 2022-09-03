26 yaşındaki Özge Öğretmen ilk görev yerine giderken kazada hayatını kaybetti

Büyük sevinç yaşayan Özge Kılıç, amcasının kızı Gamze Yavuz (32) ve babası Hüseyin Kılıç (56) ile birlikte otomobille görev yerine gitmek için Isparta'dan yola çıktı. Hüseyin Kılıç yönetimindeki 32 HK 067 plakalı otomobil, dün saat 14.30 sıralarında Hınıs ilçesi Aşağı İncesu Mahallesi yakınlarına geldiğinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçerek tarlaya takla attı.