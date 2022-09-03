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    • Yaşam
    • 03.09.2022 15:28
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    • 03.09.2022 15:34
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    26 yaşındaki Özge Öğretmen ilk görev yerine giderken kazada hayatını kaybetti

    Erzurum'un Hınıs ilçesine anasınıfı öğretmeni olarak atanan Özge Kılıç (26), babası ve amcasının kızı ile görev yerine giderken kazada yaşamını yitirdi.

    DHA
    Genç öğretmen ilk görev yerine giderken öldü

    Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Hınıs ilçesi Aşağı İncesu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca önceki gün yapılan atamalarda Özge Kılıç, Erzurum'un Hınıs ilçesine bağlı Kongor Mahallesi'ndeki bir okula anasınıfı öğretmeni olarak atandı.

    Büyük sevinç yaşayan Özge Kılıç, amcasının kızı Gamze Yavuz (32) ve babası Hüseyin Kılıç (56) ile birlikte otomobille görev yerine gitmek için Isparta'dan yola çıktı. Hüseyin Kılıç yönetimindeki 32 HK 067 plakalı otomobil, dün saat 14.30 sıralarında Hınıs ilçesi Aşağı İncesu Mahallesi yakınlarına geldiğinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçerek tarlaya takla attı.

    Kazada Özge Kılıç yaşamını yitirdi, Hüseyin Kılıç ile Gamze Akyol ise hafif yaralandı. Kılıç ve yeğeni Gamze Akyol, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Özge Kılıç'ın cenazesi de morga kaldırıldı.
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        Haberler Yaşam 26 yaşındaki Özge Öğretmen ilk görev yerine giderken kazada hayatını kaybetti
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