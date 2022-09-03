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    Thodex CEO’su Faruk Fatih Özer hakim karşısına çıktı!

    Thodex CEO’su Faruk Fatih Özer, 356 milyonluk vurguna imza attı. 16 ay boyunca kaçtı! Sonunda Arnavutluk’ta yakalandı. Dün ise üzerinde 10 bin liralık Prada marka tişörtüyle hakim karşısına çıktı. Hakim, tutuklu yargılanmasında karar kıldı. Mağdurlar ise çağrı yaptı: Türkiye'ye gönderilsin. bir an önce hesap versin!

    Uçağa ’coin’ gönderin

    Firari CEO hakkında tutuklu yargılanma kararı çıktı. Türkiye, geçtiğimiz yıl tarihinin en büyük vurgunlarından birini yaşadı. Yerli kripto borsası Thodex'in CEO'su Faruk Fatih Özer, 20 Nisan 2021'de sistemi kapattı. 400 bin kullanıcıdan topladığı 356 milyon lirayla Arnavutluk'un başkenti Tiran'a kaçtı. Hakkında kırmızı bülten çıkartıldı, ancak 16 ay boyunca saklandı. Pazar günü 'Brain' adlı operasyonla Vlora kentindeki bir otelde yakalandı! Yanında 2 de Arnavut vatandaşı vardı.



    TÜRKİYE'DEN HEYET GİTTİ
    O günden beri gözaltında bulunan Faruk Fatih Özer, dün Elbasan'da hakim karşısına çıktı. Savcılığın talebi üzerinde nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklu yargılanması kararlaştırıldı. Öte yandan Türkiye, firari CEO için Arnavutluk'a heyet yolladı. Dün, Türk heyeti ile Arnavutluk Polis Genel Müdürü arasında toplantı yapıldı. Fatih Özer'in durumu ele alındı.



    TEPEDEN TIRNAĞA MARKA
    Kripto Tosuncuk da denilen Fatih Özer, günler sonra hakim karşısına çıktı. Rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı. Ayrıca lüks markalardan oluşan kıyafetleriyle de merak uyandırdı. Özer'in Prada marka tişörtü 10 bin liraydı!



        KOMİK SAVUNMA
        Mağdurlar, Thodex davasına kilitlendi. Bir başka vurguna imza atan Çiftlik Bank'ın kurucusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın da yargılanmasına devam edildi. Dün, hakim karşısına çıkan Aydın, kimseyi kandırmadığını söyledi. "Ben masumum. Şirket üzerine kayıtlı 70 tane araç var. Hepsi satılsın mağdurların zararı giderilir" dedi.



        Avukat Sevgi Erarslan, müvekkilinin iade süreci için hapiste olacağını kaydetti. Kararı temyize götüreceklerini söyledi.



        Hakim Elis Dine, Özer'i tutukladı.

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        Haberler Güncel Thodex CEO’su Faruk Fatih Özer hakim karşısına çıktı!
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