Thodex CEO’su Faruk Fatih Özer hakim karşısına çıktı!

Firari CEO hakkında tutuklu yargılanma kararı çıktı. Türkiye, geçtiğimiz yıl tarihinin en büyük vurgunlarından birini yaşadı. Yerli kripto borsası Thodex'in CEO'su Faruk Fatih Özer, 20 Nisan 2021'de sistemi kapattı. 400 bin kullanıcıdan topladığı 356 milyon lirayla Arnavutluk'un başkenti Tiran'a kaçtı. Hakkında kırmızı bülten çıkartıldı, ancak 16 ay boyunca saklandı. Pazar günü 'Brain' adlı operasyonla Vlora kentindeki bir otelde yakalandı! Yanında 2 de Arnavut vatandaşı vardı.