Thodex CEO’su Faruk Fatih Özer hakim karşısına çıktı!

Firari CEO hakkında tutuklu yargılanma kararı çıktı. Türkiye, geçtiğimiz yıl tarihinin en büyük vurgunlarından birini yaşadı. Yerli kripto borsası Thodex'in CEO'su Faruk Fatih Özer, 20 Nisan 2021'de sistemi kapattı. 400 bin kullanıcıdan topladığı 356 milyon lirayla Arnavutluk'un başkenti Tiran'a kaçtı. Hakkında kırmızı bülten çıkartıldı, ancak 16 ay boyunca saklandı. Pazar günü 'Brain' adlı operasyonla Vlora kentindeki bir otelde yakalandı! Yanında 2 de Arnavut vatandaşı vardı.
TÜRKİYE'DEN HEYET GİTTİ
O günden beri gözaltında bulunan Faruk Fatih Özer, dün Elbasan'da hakim karşısına çıktı. Savcılığın talebi üzerinde nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklu yargılanması kararlaştırıldı. Öte yandan Türkiye, firari CEO için Arnavutluk'a heyet yolladı. Dün, Türk heyeti ile Arnavutluk Polis Genel Müdürü arasında toplantı yapıldı. Fatih Özer'in durumu ele alındı.
TEPEDEN TIRNAĞA MARKA
Kripto Tosuncuk da denilen Fatih Özer, günler sonra hakim karşısına çıktı. Rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı. Ayrıca lüks markalardan oluşan kıyafetleriyle de merak uyandırdı. Özer'in Prada marka tişörtü 10 bin liraydı!