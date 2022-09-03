Başkan Erdoğan'dan cuma namazı çıkışı önemli açıklamalar

Başkan Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı. Çıkışta gazetecilere önemli açıklamalar yaptı:

Yunanıstan'ın NATO'ya olumsuz bir yaklaşım sunması Türkiye-NATO ilişkilerini zayıflatmaz. Çünkü Türkiyesiz bir NATO düşünülemez. Kaldı ki Yunanistan'ın NATO içerisinde zaten kıymetiharbiyesi yok. Türkiye yoksa NATO güçlü değil.

(Kılıçdaroğlu'nun KHK açıklaması): Türkiye bir hukuk devleti. Bu hukuk devletinin içerisinde siz ne zamandan beri yargı oldunuz da yargının yetkilerini, haklarını kendinde kullanıyorsun? Bu, milleti aldatmaktan başka bir şey değildir.

(Ahmet Şık'ın açıklaması): Her şeyden önce bu zat zaten teröristin tekidir. Onun gücü ne AK Parti'yi kapatmaya yeter, ne bizleri mahkum etmeye yeter. Önce o kendi paçasını nasıl kurtaracak ona baksın. Çünkü bugüne kadar birçok terör örgütlerinin içerisinde yer almış bir kişidir.