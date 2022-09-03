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    Başkan Erdoğan'dan cuma namazı çıkışı önemli açıklamalar

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası önemli mesajlar verdi. “Türkiye varsa NATO güçlü, Türkiye yoksa NATO güçlü değil” dedi. İşte habere ilişikin tüm detaylar...

    Türkiyesiz bir NATO düşünülemez

    Başkan Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı. Çıkışta gazetecilere önemli açıklamalar yaptı:
    Yunanıstan'ın NATO'ya olumsuz bir yaklaşım sunması Türkiye-NATO ilişkilerini zayıflatmaz. Çünkü Türkiyesiz bir NATO düşünülemez. Kaldı ki Yunanistan'ın NATO içerisinde zaten kıymetiharbiyesi yok. Türkiye yoksa NATO güçlü değil.
    (Kılıçdaroğlu'nun KHK açıklaması): Türkiye bir hukuk devleti. Bu hukuk devletinin içerisinde siz ne zamandan beri yargı oldunuz da yargının yetkilerini, haklarını kendinde kullanıyorsun? Bu, milleti aldatmaktan başka bir şey değildir.
    (Ahmet Şık'ın açıklaması): Her şeyden önce bu zat zaten teröristin tekidir. Onun gücü ne AK Parti'yi kapatmaya yeter, ne bizleri mahkum etmeye yeter. Önce o kendi paçasını nasıl kurtaracak ona baksın. Çünkü bugüne kadar birçok terör örgütlerinin içerisinde yer almış bir kişidir.



    N'GUESSO'YU KABUL ETTİ
    Başkan Erdoğan, cuma namazının ardından Vahdettin Köşkü'ne geçti. Burada Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou N'Guesso ile bir araya geldi.



    Başkan Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: İstanbul, 2023 seçimlerinin lokomotifi olacak. Seçimlere kadar önümüze çıkan her tuzağı bozmaya kararlıyız.

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