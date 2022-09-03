Başkan Erdoğan CHP'nin yalan vaatlerini hatırlattı: Ankara'da suya indirim dediler, sonra bindirdiler

Mansur Yavaş'ın su kullanımına yönelik yaptığı açıklamalar şöyle:

"ASKİ'ye zam yapmamak suretiyle halkın içmek zorunda kaldığı suya yüklenmeyeceğiz. Köylerde su parasını iki üç kuruşa indiriyoruz."

"Köylerde su parasını iki üç kuruşa indiriyoruz. Ben diyorum ki köylere zaten bizim hakkımız yok. İki üç kuruştan suyu verelim."

"Sizin su paranızı azaltacağız. Ki sıfır beş kuruşa düşürdük. Güneş enerjisiyle de donatacağız. Yeter ki siz köylerde ücretsiz yaşayın."

ERDOĞAN: VATANDAŞ CİDDİ SIKINTILAR İÇERİSİNDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirmiş ve "Sen önce elindeki büyükşehir belediyelerinde vatandaşa verdiğin sözleri yerine getir. Su paraları nasıl söz verilmişti. Şimdi su paraları nerelere indirildi? Öyle mi? Yoksa çıkarıldı. Şu anda vatandaş su paraları konusunda ciddi sıkıntılar içerisinde mi? İçerisinde. Ücretlerde, otobüs ücretlerinde vesaire sıkıntı içinde mi? İçinde. Bunların sözünü nasıl vermişlerdi seçim meydanlarında? Farklı vermişlerdi. Ama şimdi geldikleri yer neresi? Ortada" ifadelerini kullanmıştı.