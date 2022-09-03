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    • Güncel
    • 03.09.2022 14:01
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    • 03.09.2022 14:11
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    Başkan Erdoğan CHP'nin yalan vaatlerini hatırlattı: Ankara'da suya indirim dediler, sonra bindirdiler

    Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, diğer CHP adayları gibi seçim öncesi su fiyatlarında indirim vaadiyle göreve talip olmuştu. Ancak koltuğa oturan Yavaş, indirim bir yana peş peşe gelen zamlarla vatandaşı canından bezdirdi. Ekonomi üzerinden kendince hükümeti hedef alan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kendi başkanlarının vaatlerini hatırlatarak yüklendi. Erdoğan, "“Sen önce elindeki büyükşehir belediyelerinde vatandaşa verdiğin sözleri yerine getir. Su paraları nasıl söz verilmişti" dedi.

    Ankara’da suya peş peşe zamlar çileden çıkardı

    Seçim öncesi su fiyatlarına indirim vaadiyle meydanalara inen Mansur Yavaş, göreve gelince verdiği sözleri unuttu. Vatandaş indirim beklerken üst üste fahiş zamlarla karşılaşınca şaşkına döndü.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAY KEMAL'E İNDİRİM HATIRLATMASI
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirmiş ve "Sen önce elindeki büyükşehir belediyelerinde vatandaşa verdiğin sözleri yerine getir. Su paraları nasıl söz verilmişti. Şu anda vatandaş su paraları konusunda ciddi sıkıntılar içerisinde mi? İçerisinde" ifadelerini kullanmıştı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin su fiyatlarına yaptığı zammı gündeme getirdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, göreve geldikten sonra konut, işyeri, köy ve mandıralarda bulunan suya yapılan değişik oranlarda zam yaptı.

    KONUTLARDA SUYA ZAM YÜZDE 149,4 İLA YÜZDE 352
    Başkan Erdoğan'ın açıklamaları, CHP'li büyükşehir belediyelerinde yapılan su zamlarını gündeme getirdi.

    "Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz" diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, göreve geldikten sonra konut, işyeri, köy ve mandıralarda bulunan suya yüksek oranlarda zam yaptığını ortaya koyuyor.

    Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (ASKİ) internet sitesinde yer alan verilere göre konutta 2019 Mart ayında metreküpü 5 lira olan suyun fiyatı 12 lira 47 kuruş ila 22 lira 62 kuruşa yükseldi.. Konutlarda yapılan zam oranı yüzde 149 ila 352 arasında değişiyor.

    Ankara'da işyerlerinde kullanılan suyun metreküpü 12 lira 71 kuruştan 31 lira 82 kuruşa yükseldi. Köylerde kullanılan suyun metreküpü 1 liradan 3 lira 117 kuruşa yükseldi. Mandıralarda kullanılan suyun metreküpü 2 lira 5 kuruştan 15 lira 91 kuruşa yükseldi.

        ANKARA'DA 1 METREKÜP SU NE KADAR?

        KONUT: (KONUTTAKİ ZAM ORANI YÜZDE 149,4 İLA YÜZDE 352,4)
        2019 Mart: 5 lira
        4 Ağustos 2022: (0-15 metreküp aralığı): 12 lira 47 kuruş
        (16-30 metreküp aralığı): 17 lira 52 kuruş
        (30 metreküp üzeri kullanım): 22 lira 62 kuruş
        ---------------------------------------------------------------
        İŞYERİ: (İŞYERLERİNDE ZAM ORANI YÜZDE 150,35)
        2019 Mart: 12 lira 71 kuruş
        4 Ağustos 2022: 31 lira 82 kuruş
        ---------------------------------------------------------------
        KÖYLER: (KÖYLERDE ZAM ORANI YÜZDE 211,7)
        2019 Mart: 1 lira
        4 Ağustos 2022: 3 lira 117 kuruş
        ---------------------------------------------------------------
        MANDIRA (KÖYLER) (MANDIRALARDA ZAM ORANI 536,4)
        2019 Mart: 2 lira 5 kuruş
        4 Ağustos 2022: 15 lira 91 kuruş
        (Fiyatlara KDV eklenmemiştir)

        SUDAN PARA KAZANILMAYACAĞINA İNANIYORUZ
        Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu dönemde iş yerlerindeki su faturalarında indirim yapacaklarını savunarak, "Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz" iddia etmişti. Yavaş, söz konusu açıklamayı 22 Şubat 2019 tarihinde yaptı.

        ÇOK CÜZİ KARLA VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ
        Mansur Yavaş, seçimlerinden önce su zammın çok düşük olacağını iddia etmiş ve "Su parasını tayin ederken, maliyet altı çok cüzi karla vermeye devam edeceğiz. Musluktan içirebilecek hale geleceğiz. Bugün yardım alan ailelere 100-120 lira su parası geliyorsa, şimdi bu 50 liraya düşecek. Yardım alan ailelerin 50 lirası elde kaldı. Onlar farkında değiller. 50 lirayla aileler çocuklarına 1-1.5 kilo et alıyorlar, süt alıyorlar, çocuklarına bot ve giyecek kaban alıyorlar. 50 liranın önemi o kadar çok ki yardım alan aileler arasından" iddiasında bulundu.

        Mansur Yavaş'ın su kullanımına yönelik yaptığı açıklamalar şöyle:
        "ASKİ'ye zam yapmamak suretiyle halkın içmek zorunda kaldığı suya yüklenmeyeceğiz. Köylerde su parasını iki üç kuruşa indiriyoruz."

        "Köylerde su parasını iki üç kuruşa indiriyoruz. Ben diyorum ki köylere zaten bizim hakkımız yok. İki üç kuruştan suyu verelim."

        "Sizin su paranızı azaltacağız. Ki sıfır beş kuruşa düşürdük. Güneş enerjisiyle de donatacağız. Yeter ki siz köylerde ücretsiz yaşayın."

        ERDOĞAN: VATANDAŞ CİDDİ SIKINTILAR İÇERİSİNDE
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirmiş ve "Sen önce elindeki büyükşehir belediyelerinde vatandaşa verdiğin sözleri yerine getir. Su paraları nasıl söz verilmişti. Şimdi su paraları nerelere indirildi? Öyle mi? Yoksa çıkarıldı. Şu anda vatandaş su paraları konusunda ciddi sıkıntılar içerisinde mi? İçerisinde. Ücretlerde, otobüs ücretlerinde vesaire sıkıntı içinde mi? İçinde. Bunların sözünü nasıl vermişlerdi seçim meydanlarında? Farklı vermişlerdi. Ama şimdi geldikleri yer neresi? Ortada" ifadelerini kullanmıştı.

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