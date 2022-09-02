İYİ Partili Erdem'in makam şoförü, adli kontrolle serbest





TÜM MÜDAHALESİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tekin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.