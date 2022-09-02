İYİ Partili Erdem'in makam şoförü, adli kontrolle serbest

Kaza, gece Eskişehir- Bursa yolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in makam şoförlüğünü yapan Murat Aydemir yönetimindeki 34 UN 1817 plakalı cip, yolun karşısına geçmeye çalışan Yüksel Tekin'e çarptı.
TÜM MÜDAHALESİNE RAĞMEN KURTARILAMADI
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tekin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kaza sırasında araçta olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, yara almazken, makam şoförü Murat Aydemir ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.