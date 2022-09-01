İYİ Partili Bahadır Erdem'in aracı kazaya karıştı! Karşıya geçmeye çalışan talihsiz kadın hayatını kaybetti



Fotoğrafta: Kaza sonrası İYİ Partili Bahadır Erdem ve beraberindekiler



Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan vatandaş, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Ağır yaralanan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrasında Erdem'in şoförünün ifadesi alınmak Çukurhisar Jandarma Karakolu'na götürüldüğü belirtildi.