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    • 02.09.2022 01:49
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    İYİ Partili Bahadır Erdem'in aracı kazaya karıştı! Karşıya geçmeye çalışan talihsiz kadın hayatını kaybetti

    İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem’in şoförünün kullandığı aracı, Eskişehir’de yolun karşısına geçmeye çalışan 51 yaşındaki Yüksel Tekin isimli kadına çarptı. Ağır yaralanan Tekin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay sonrası İP'li Erdem’in şoförünün ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve olay yerinden görüntüler...

    AJANSLAR
    İP’li Erdem’in aracı kazaya karşıtı! 1 ölü...

    İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in şoförünün kullandığı aracı, Eskişehir'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    Alınan bilgiye göre, Eskişehir-Bursa karayolunun 4'üncü kilometresinde İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in şoförü Murat A.'nın (49) kullandığı 34 UN 1817 plakalı lüks cip, yolun karşısına geçmek isteyen Yüksel Tekin (51) isimli kadına çarptı.


    Fotoğrafta: Kaza sonrası İYİ Partili Bahadır Erdem ve beraberindekiler

    Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan vatandaş, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Ağır yaralanan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrasında Erdem'in şoförünün ifadesi alınmak Çukurhisar Jandarma Karakolu'na götürüldüğü belirtildi.


    Kazaya karışan 34 UN 1817 plakalı Bahadır Erdem'in aracı

    Kaza sırasında Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in ise araçta bulunduğu ve yaralanmadığı öğrenildi.

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    Haberler Güncel İYİ Partili Bahadır Erdem'in aracı kazaya karıştı! Karşıya geçmeye çalışan talihsiz kadın hayatını kaybetti
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