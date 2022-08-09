İstanbullunun canı umurlarında değil! İmamoğlu depreme hazırlıkta da sınıfta kaldı

Beklenen büyük İstanbul depreminin kent genelinde ağır bir yıkıma neden olması bekleniyor. Can ve mal kaybı nedeniyle ortaya çıkacak bilançonun ağırlaşmaması için tedbirler alması gereken İBB yönetimi, sınıfta kalmış durumda.

İSTANBUL'DA AĞIR BİLANÇO

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Başkanı Kadem Ekşi, beklenen İstanbul depreminde ortaya çıkacak ağır tabloyu ortaya koydu. Ekşi, "7.5'luk depremde 15 bin canımızı yitireceğimizi, 30 milyar dolar ekonomik kaybı yaşayacağımızı ve 640 bin barınma sorunu yaşayacağımız biliyoruz." dedi.