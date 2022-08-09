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    • 09.08.2022 13:44
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    İstanbullunun canı umurlarında değil! İmamoğlu depreme hazırlıkta da sınıfta kaldı

    Beklenen büyük İstanbul depreminin gerçekleşme ihtimali güç geçtikçe daha da artıyor. Ulaşımdan, sel afeti ve temel hizmetlere kadar birçok alanda sınıfta kalan Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İBB yönetimi, deprem önlemleri noktasında da başarısız bir grafik çiziyor. İBB kapsamlı projeler geliştirmek bir yana, mevcut bütçeyi daraltmak gibi akılalmaz adımlar atmaktan kaçınmıyor. Deprem bütçesinden daha büyük payı reklama ayıran İBB'nin pervasızlığı tepki çekiyor.

    İmamoğlu depreme hazırlıkta da sınıfta kaldı

    Beklenen büyük İstanbul depreminin kent genelinde ağır bir yıkıma neden olması bekleniyor. Can ve mal kaybı nedeniyle ortaya çıkacak bilançonun ağırlaşmaması için tedbirler alması gereken İBB yönetimi, sınıfta kalmış durumda.

    İSTANBUL'DA AĞIR BİLANÇO
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Başkanı Kadem Ekşi, beklenen İstanbul depreminde ortaya çıkacak ağır tabloyu ortaya koydu. Ekşi, "7.5'luk depremde 15 bin canımızı yitireceğimizi, 30 milyar dolar ekonomik kaybı yaşayacağımızı ve 640 bin barınma sorunu yaşayacağımız biliyoruz." dedi.

    3 YILDA 'SIFIR' KONUT VARLIĞI
    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun verdiği sözlere dikkat çeken Ekşi, 5 yılda 100 bin depreme dayanıklı konut hedefinden bahsetti. Ancak 3 yılın sonunda İBB'nin biten konut varlığı sıfır görülüyor.

    İstanbul'da KİPTAŞ döneminde 20 yılda 100 bin konut yapıldığına dikkat çeken Ekşi, İBB'nin yaptığı manipülasyona dikkat çekti.

        BÜTÇEYİ 6 KAT KÜÇÜLTTÜ
        Ekşi, İBB'nin deprem için açıkladığı bütçe raklamlarına da tepki gösterdi. CHP yönetimindeki İBB'nin bir önceki döneme göre deprem bütçesini 6 kat azalttığı belirtti.

        Reklam için ayrılan bütçenin 492 milyon TL seviyesinde görülürken, sosyal konut projelerine 12 milyon TL ayırılmasını vurgulayan Ekşi, algı operasyonlarına İstanbullunun can ve mal güvenliğinden daha fazla para harcandığını belirtti.

        İMAMOĞLU SINIFTA KALDI
        Ekşi son olarak, İstanbul'da kentsel dönüşüm için TOKİ'nin sorumluluk bölgesinde ve İBB'nin sorumluluk bölgesinde gerçekleştirilen proje sayılarının farklarına vurgu yaparak İBB yönetiminin 'depreme hazırlık' noktasında nasıl sınıfta kaldığını gösterdi.

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