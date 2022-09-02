Emine Erdoğan Konya GastroFest’in açılışında konuştu: Anadolu bilgeliğine dört elle sarılmalıyız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Konya GastroFest'in açılışını gerçekleştirdi. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen GastroFest 4 Eylül'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.



Yoğun katılımın gözlendiği festivalde konuşan Erdoğan "Hz. Mevlana'nın aşçıbaşı Ateşbaz-ı Veli, dünyada türbesi olduğu bilinen tek aşçıbaşıdır. Medeniyet ve inanç değerleriyle şekillenince, ortaya fevkalade bir yeme içme ahlakı çıkmış. Yemek günde iki kez yenir, dualarla başlar, yemek esnasında konuşulmaz, nasip olan her lokma için devamlı şükredilirmiş." İfadelerini kullandı.