Emine Erdoğan Konya GastroFest’in açılışında konuştu: Anadolu bilgeliğine dört elle sarılmalıyız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Konya GastroFest'in açılışını gerçekleştirdi. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen GastroFest 4 Eylül'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.
Yoğun katılımın gözlendiği festivalde konuşan Erdoğan "Hz. Mevlana'nın aşçıbaşı Ateşbaz-ı Veli, dünyada türbesi olduğu bilinen tek aşçıbaşıdır. Medeniyet ve inanç değerleriyle şekillenince, ortaya fevkalade bir yeme içme ahlakı çıkmış. Yemek günde iki kez yenir, dualarla başlar, yemek esnasında konuşulmaz, nasip olan her lokma için devamlı şükredilirmiş." İfadelerini kullandı.
Hazır yemek kültürünün etkilerine dikkat çeken Erdoğan "Yemekler topluca yenir ve bitirilirmiş. Böyle bir zarafetin karşında, yaşadığımız çağdaki küresel hazır yemek kültürünün, geleneksel kültürler üzerindeki yıkıcı etkilerine üzülmemek mümkün değil! İşte bu nedenle, lokmaların içine sinmiş tarihsel deneyimimize ve Anadolu bilgeliğine dört elle sarılmalıyız." dedi.
"ANADOLU MUTAFI ADETA BİR UMMAN"
Erdoğan sözlerine şu şekilde devam etti:
Anadolu mutfağına baktığımızda, adeta bir umman görüyoruz. Türk mutfağı, tüm dünyada tanınan ve sevilen bir mutfak. Bugün gastronomi başlığının yanına yeni başlıklar ekleniyor.