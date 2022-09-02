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    • 02.09.2022 09:23
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    Çirkin iftiranın sonu: Sarıyer Askerlik şubesi misyon şeflerini ağırlayacak

    Sarıyer'de restorasyon çalışmaları süren Askerlik Şubesi'ndeki çalışmalar yerinde görüntülendi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın binayı özel yalıya çevireceği yönündeki gerçek dışı çirkin iddialar boşa çıktı. Binanın, restorasyon sonrasında 'Milli Savunma Bakanlığı Yeniköy Seminer ve Toplantı Salonu' olarak hizmete alınacağı belirtildi.

    Sarıyer Askerlik şubesi misyon şeflerini ağırlayacak

    Sarıyer'de bulunan askerlik şubesinin, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından özel yalıya çevireceği yönündeki çirkin iddialar boşa çıktı. Restorasyon çalışmaları yerinde görüntülenen binanın, 'Milli Savunma Bakanlığı Yeniköy Seminer ve Toplantı Salonu' olarak hizmete alınacağı açıklandı.

    TARİHİ BİNADA RESTORASYON
    SABAH, kamuoyu tarafından oldukça merak edilen, Sarıyer Askerlik Şubesi'ndeki restorasyon çalışmalarını Milli Savunma Bakanlığı'ndan aldığı özel izinle yerinde görüntüledi.

    2. Abdülhamit döneminde 1901 yılında 'Yeniköy Karakolhâne-i Hümayun' (Askerî Karakol Binası) olarak inşa edilen 2020 yılına kadar ise 'Boğaziçi Askerlik Dairesi' ve 'Sarıyer Askerlik Şubesi' olarak hizmet veren tarihi binanın, restorasyon sonrasında 'Milli Savunma Bakanlığı Yeniköy Seminer ve Toplantı Salonu' olarak hizmete alınacağı bildirildi.

    Söz konusu restorasyon işlemlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararıyla gerçekleştirildiği öğrenildi.

        ÖNEMLİ TOPLANTILARIN KARARGAHI
        SABAH'ın edindiği bilgilere göre restorasyon işlemi bittiğinde tarihi bina, 'Millî Savunma Bakanlığı Yeniköy Seminer ve Toplantı Salonu' ismiyle yeniden hizmete alınacak.

        Ülkemize gelen yabancı misyon şefleriyle gerçekleştirilecek toplantılara ev sahipliği yapacak olan bina, birçok ulusal ve uluslararası toplantının da düzenleneceği bir karargah görevini yürütecek.

        ŞEREF KÖŞESİ OLUŞTURULACAK
        Alanında uzman ekiplerin gözetiminde yürütülen restorasyon çalışmaları kapsamında, tarihi bina ilk inşa edildiğindeki haline çevrilecek. Restorasyon esnasında, zamanla duvar boyalarının ve alçıların altında kalmış Osmanlı sancağı da gün yüzüne çıkartıldı.

        Öte yandan Atatürk büstü için de tarihi binada şeref köşesi oluşturulacağı ve büstün oraya yerleştirileceği kaydedildi.

        ÇİRKİN İFTİRALARIN SONU
        Sosyal medyada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın binayı kendisi için özel yalıya çevirdiği yönünde çirkin iftiraları dile getirilmişti. İftiralar restorasyon çalışmalarının yerinde görüntülenmesi ve resmi açıklamaların ardından boşa alındı.

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        Haberler Güncel Çirkin iftiranın sonu: Sarıyer Askerlik şubesi misyon şeflerini ağırlayacak
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