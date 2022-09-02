Sarıyer'de bulunan askerlik şubesinin, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından özel yalıya çevireceği yönündeki çirkin iddialar boşa çıktı. Restorasyon çalışmaları yerinde görüntülenen binanın, 'Milli Savunma Bakanlığı Yeniköy Seminer ve Toplantı Salonu' olarak hizmete alınacağı açıklandı.
TARİHİ BİNADA RESTORASYON
SABAH, kamuoyu tarafından oldukça merak edilen, Sarıyer Askerlik Şubesi'ndeki restorasyon çalışmalarını Milli Savunma Bakanlığı'ndan aldığı özel izinle yerinde görüntüledi.
2. Abdülhamit döneminde 1901 yılında 'Yeniköy Karakolhâne-i Hümayun' (Askerî Karakol Binası) olarak inşa edilen 2020 yılına kadar ise 'Boğaziçi Askerlik Dairesi' ve 'Sarıyer Askerlik Şubesi' olarak hizmet veren tarihi binanın, restorasyon sonrasında 'Milli Savunma Bakanlığı Yeniköy Seminer ve Toplantı Salonu' olarak hizmete alınacağı bildirildi.
Söz konusu restorasyon işlemlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararıyla gerçekleştirildiği öğrenildi.