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    • 02.09.2022 15:44
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    Başkan Erdoğan 2023 seçimine kadar 10 gençlik buluşması yapacak!

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gençlerle buluşacak. Başkan Erdoğan açıklamasında, 6 milyon seçmenin ilk kez oy kullanacağını söyledi. Başkan Erdoğan'ın 2023 seçimlerine kadar 10 gençlik buluşması gerçekleştireceği bildirildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Erdoğan’dan 10 gençlik buluşması yapacak!

    Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları'nın ev sahipliğinde gerçekleşen Türkiye Gençlik Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'na katıldı.


    AK Parti Genel Merkezi'nde buluşmaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, "AK Parti Gençlik Kolları'mızın ev sahipliğinde Türkiye Gençlik STK'ları buluşmasına katılarak genç temsilcilerimizin görüşlerini dinledim. Parti'mize teşrif eden tüm gençlerimize teşekkür ediyor, her bir genç kardeşime başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.



    2023 SEÇİMLERİNE KADAR 10 GENÇLİK BULUŞMASI
    Başkan Erdoğan'ın 2023 seçimlerine kadar 10 gençlik buluşması gerçekleştireceği bildirildi. 6 milyon seçmenin ilk kez oy kullanacağı seçimler öncesi Başkan Erdoğan'ın, ilk gençlik buluşmasını Eylül'ün ikinci haftasında yapması bekleniyor.

    TOPLANTININ PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI
    Başkan Erdoğan'ın talimatları ile 2023 seçimleri öncesi üniversite ve lise son sınıf öğrencilerine yönelik özel çalışmalar gerçekleştirileceği ve teşkilatın kapı kapı dolaşacağı bildirildi.

        Buna göre AK Parti en fazla oyu gençlerden almayı bekliyor. AK Parti teşkilatının çalışmalarında 17-22 yaş arası ilk defa oy kullanacak genç seçmen ve 18-30 yaş arası seçmenleri hedeflediği öğrenildi.

        Öte yandan ilk defa oy kullanacak seçmenin yoğunlaştığı ve 100 bin nüfus üzeri ilçelerde özel çalışmalar yapılacağı aktarıldı.

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