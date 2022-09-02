İçişleri Bakanlığı, yetkisiz çakar kullanımına ilişkin valiliklere yeni genelge gönderdi: Denetimler artacak

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine 81 il valiliğine "geçiş üstünlüğüne sahip araçlar" konusunda yeni bir genelge gönderildi.
Genelgede, Karayolları Trafik Kanunu'nda geçiş üstünlüğüne sahip araçlar, bu araçların sürülmesi sırasında uygulanacak kurallar ile ışıklı ve sesli uyarı işaretlerinin kullanımına ilişkin usul ve esasların belirlendiği, 2021 yılında da "Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar Hakkında Yönetmelik"in yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.
CİHAZLARI ARAÇLARINDA BULUNDURAN VE KULLANANLAR HAKKINDA İDARİ PARA CEZASI YAPTIRIMI UYGULANDI