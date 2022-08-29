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    • 30.08.2022 13:11
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    Başkan Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı! 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bir ilk: Devlet Mezarlığı'na ziyaret

    Son dakika haberi! Başkan Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Başkan Erdoğan, "Büyüyen, güçlenen, özgüveni yüksek, vatandaşlarıyla birlikte mazlumların da umudu olan bir Türkiye inşasını ne müstevlilerin oyunları ne de eli kanlı terör örgütlerinin saldırıları engelleyemeyecektir." ifadelerini kullandı. Anıtkabir'deki törenin ardından Başkan Erdoğan başkanlığındaki heyet Zafer Bayramı'nda ilk kez Devlet Mezarlığı'nı ziyaret etti. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenecek Zafer Bayramı'nın 100. yıldönümü etkinlikleri, ilklere sahne olacak. İlk kez bu yıl, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının aile üyeleri de kutlamalarda bulunacak.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu.


    SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI

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    Büyük Zafer'in 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında, ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı.

    Başkan Erdoğan başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yüksek yargı organlarının başkanları, komutanlar, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.

    Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelengi bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

        Başkan Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.



        Başkan Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.



        Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Başkan Erdoğan, "Büyüyen, güçlenen, özgüveni yüksek, vatandaşlarıyla birlikte mazlumların da umudu olan bir Türkiye inşasını ne müstevlilerin oyunları ne de eli kanlı terör örgütlerinin saldırıları engelleyemeyecektir." ifadelerini kullandı.

            Başkan Recep Tayyip Erdoğan, deftere şunları yazdı:

            "Aziz Atatürk, şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından Büyük Zaferin 100'üncü seneidevriyesinde zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı, Büyük Millet Meclisi'nin mümtaz üyelerini ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Kahraman şehitlerimizden aldığımız ilhamla Türkiye Cumhuriyeti'ni, bizlere çizdiğiniz hedefler istikametinde ilerletmeye, başta ekonomi, savunma ve diplomasi olmak üzere her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz. Küresel salgın krizini alnının akıyla atlatan ülkemiz, bölgesinde yaşanan çatışmaları da başarıyla yönetmekte, barış ve istikrarın yeniden tesisi için tüm dünyanın takdirini toplayan diplomatik hamlelere imza atmaktadır. Büyüyen, güçlenen, öz güveni yüksek vatandaşlarıyla birlikte mazlumların da umudu olan bir Türkiye'nin inşasını ne müstevlilerin oyunları ne de eli kanlı terör örgütlerinin saldırıları engelleyemeyecektir. Ruhun şad olsun."


            Anıtkabir, devlet töreninin ardından halkın ziyaretine açıldı.

            30 AĞUSTOS'TA DEVLET MEZARLIĞI'NA İLK ZİYARET
            Anıtkabir'deki törenin ardından Başkan Erdoğan başkanlığındaki heyet Zafer Bayramı'nda ilk kez Devlet Mezarlığı'nı ziyaret etti.

            TEBRİKLERİ KABUL EDİYOR
            Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul ediyor.

                KAHRAMANLARIN TORUNLARI KÜLLİYE'DE
                Milli mücadeleye katılanların akrabaları ilk kez tebrik töreninde yer aldı.

                GAZİ MUSTAFA KEMAL VE SİLAH ARKADAŞLARINI MİNNETLE YAD EDİYORUM
                Sosyal medya hesaplarından 30 Ağustos paylaşımı yapan Başkan Erdoğan, "Milletimizin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimizin ve dünyanın dört bir yanındaki vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyorum. Cumhuriyetimizin banisi, Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını minnetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.


                ERDOĞAN'IN PROGRAMI
                Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katılacak. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri'ni izleyecek.


                    30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NIN 100. YILI İLKLERLE KUTLANACAK
                    Cumhurbaşkanlığı Müşaviri ve Kongre ve Kültür Merkezi Müdürü Orhan Karakurt, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek "Büyük Zaferin 100. Yılı Özel Programı"na ilişkin gazetecilere bilgi verdi.

                    Bu yıl oldukça geniş kapsamlı ve içerisinde ilkleri barındıran bir program düzenleneceğini belirten Karakurt, programın Anıtkabir'de başlayacağını söyledi.

                    Başkan Erdoğan'ın 30 Ağustos programı belli oldu! Zafer Bayramı'nın 100. yılı ilklerle kutlanacak

                    Milli mücadele kahramanlarının yakınlarıyla şehitlerin kabrinin ziyaret edileceğini anlatan Karakurt, "Özellikle milli mücadele kahramanlarımızın yakınlarını davet ettik. Bu, Cumhuriyet tarihimizde bir ilk oluyor." dedi.

                    Karakurt, daha sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrikat kabulünün olacağını belirterek, şöyle devam etti:

                    "Burada da bir ilkimiz var. Bu zamana kadar sadece tebrikatta isimler okunuyordu. Bu yıl isimlerin okunduğu esnada Muhafız Alayı Bandosu da ufak bir konser verecek. Ayrıca bu yıl ilk defa Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının hayattaki akrabaları tebrikatta yer alacak. Bu ilki, gelenek haline getireceğiz ve bundan sonraki bütün bayram törenlerine milli mücadele kahramanlarının ailelerini davet edeceğiz."

                    Etkinlikler kapsamında her zaman olduğu gibi TBMM'den başlayıp, eski Meclis binası önünde sona erecek resmi geçit töreni gerçekleştirileceğini aktaran Karakurt, bu yürüyüşün televizyon kanallarında canlı yayınlanacağını söyledi.

                    BAŞKAN ERDOĞAN 5 AYRI BÖLGEYE CANLI BAĞLANACAK
                    Karakurt, program kapsamında Başkan Erdoğan'ın Milli Savunma Bakanlığı Üniversitesinin diploma törenine katılacağını ifade etti.

                    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bahçesinde 2 bin metrekarelik alana kurulan sahnede "Büyük Zaferin 100. Yılı Özel Programı"nın başlayacağını aktaran Karakurt, sahne kurulumu, ses ve ışık sistemleri başta olmak üzere programın dışarıdan hizmet alımı olmadan tamamen Cumhurbaşkanlığının ekipmanlarıyla hazırlandığını söyledi.

                    Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın program kapsamında konuşma gerçekleştireceğini dile getiren Karakurt, Erdoğan'ın, konuşmasının hemen ardından Libya, Bosna Hersek, Azerbaycan, Katar ve Somali'de görevli Türk Silahlı Kuvvetleri personellerine canlı bağlanacağını ifade etti.

                    Canlı yayın bağlantısının ardından Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü için özel hazırlanan filmin katılımcılara sunulacağını anlatan Karakurt, şöyle konuştu:

                    "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin ev sahipliğinde büyük çaplı bir konser gerçekleştirilecek. Bu konserde Tarihi Mehteran Birliği, Tarihi Osmanlı Birliği, Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası, Muhafız Alayı Bandosu, Deniz Kuvvetleri Bandosu, Hava Kuvvetleri Bandosu, Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu, Milli Savunma Bakanlığı Kültür ve Sanat Daire Başkanlığı personeli, Cumhurbaşkanlığındaki temsili 16 Türk devleti kıyafetli askerler, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Devlet Çoksesli Korosu ve bir de sürpriz bir sanatçımız olacak."

                        Karakurt, "Güvenlik hizmetlerinden sorumlu devlet kurumlarında görevli personelin de davetliler arasında olacağı toplam 3 bin kişi bu etkinliğe katılacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Türkiye'de ilk defa toplam 913 kişiden oluşan en kalabalık ekiple konser verilecek." dedi.

                        Konserin sonunda bir askerin bestelediği "Canım Türkiyem" adlı eseri tüm orkestranın aynı anda icra edeceğini dile getiren Karakurt, programın TRT 1'den canlı yayınlanacağını söyledi.

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                        Haberler Güncel Başkan Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı! 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bir ilk: Devlet Mezarlığı'na ziyaret
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