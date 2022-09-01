İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Pakistan'a gidecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a gidecek.
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye gidecek heyette Bakanlar Soylu ve Kurum'un yanı sıra AFAD Başkanı Yunus Sezer, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yer alacak.
Heyet, muson yağmurlarından etkilenen bölgede yürütülen insani yardım çalışmalarını ve ihtiyaçları yerinde tespit edecek.
İKİNCİ İYİLİK TRENİ DE YOLA ÇIKTI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hazırlanan insani yardım malzemeleri taşıyan ikinci "İyilik Treni" Ankara'dan sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a gönderildi.
Çadır, battaniye ve gıda malzemelerinden oluşan 394 bin ton insani yardımla Pakistan halkının yaralarını saracak ikinci "İyilik Treni" için tarihi Ankara Garı'nda tören düzenlendi.
Törene AFAD Başkanı Yunus Sezer, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.
İyilik Treni, dualarla Pakistan'a uğurlandı.