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    • 01.09.2022 12:20
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Pakistan'a gidecek

    Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaşanan sel felaketinin ardından Pakistan'a gidecek. Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hazırlanan insani yardım malzemeleri taşıyan ikinci "İyilik Treni" Ankara'dan sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a gönderildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Bakanlar Pakistan’a gidiyor

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a gidecek.

    Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye gidecek heyette Bakanlar Soylu ve Kurum'un yanı sıra AFAD Başkanı Yunus Sezer, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yer alacak.

    Heyet, muson yağmurlarından etkilenen bölgede yürütülen insani yardım çalışmalarını ve ihtiyaçları yerinde tespit edecek.


    İKİNCİ İYİLİK TRENİ DE YOLA ÇIKTI
    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hazırlanan insani yardım malzemeleri taşıyan ikinci "İyilik Treni" Ankara'dan sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a gönderildi.

    Çadır, battaniye ve gıda malzemelerinden oluşan 394 bin ton insani yardımla Pakistan halkının yaralarını saracak ikinci "İyilik Treni" için tarihi Ankara Garı'nda tören düzenlendi.

    Törene AFAD Başkanı Yunus Sezer, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

    İyilik Treni, dualarla Pakistan'a uğurlandı.


        TÜRKİYE'DEN SEL FELAKETİNİN YAŞANDIĞI PAKİSTAN'A YARDIM TAŞIYAN UÇAKLAR 9'A ULAŞTI
        Pakistan'da yaşanan sel afetinin ardından Türkiye'den Pakistan'a yardım taşıyan uçakların sayısının 9'a yükseldiği bildirildi. İçişleri Bakanlığı, sel felaketinin ardından AFAD koordinasyonunda Pakistan'a gönderilen yardımlara ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

        Buna göre, bugün itibarıyla Türkiye'den Pakistan'a 9 uçak ve 1 İyilik Treni vasıtasıyla 7 bin 120 aile tipi çadır, 7 bin 990 battaniye ve yastık, 11 bin 314 gıda kolisi, 2 bin bebek maması ve hijyen paketi, 1320 koli giyim malzemesi, 426 bin birim tıbbi malzeme, 1008 birim mutfak seti, 50 motorlu bot, 3 bin 935 birim muhtelif gıda gönderildi.

        Öte yandan, yarın 2. İyilik Treni ile de 2 bin aile tipi çadır, 21 bin 50 battaniye, 4 bin 32 mutfak seti, 2 bin 808 gıda kolisi, 14 bin birim muhtelif gıda ürününün de Pakistan'a sevk edilmesi planlanıyor.

        Bu arada bölgede, 11 AFAD personeli, 3 kişilik sağlık ekibi ve 6 sivil toplum kuruluşu görevlisi olmak üzere Türkiye'den 20 kişi görev yapıyor.

        PAKİSTAN'DAN TEŞEKKÜR
        Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Asım İftikhar Ahmed, ülkenin zor zamanında Türkiye'nin gönderdiği "İyilik Treni" için teşekkür mesajı yayımladı.

        Sözcü Ahmed, mesajında, Pakistan ve Türkiye'nin tarih boyunca zor zamanlarda birbirlerine destek olduğuna dikkati çekti.

        Ahmed, "İki ülke arasındaki güçlü bağları gösteren bu cömert davranışı içtenlikle takdir ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Başbakan Şahbaz Şerif ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kararlılığı doğrultusunda kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, selden etkilenenler için insani yardım çalışmalarına öncülük ediyor. Türkiye büyük bir yardım çabası başlattı. Şu ana kadar 6 uçak geldi, 2 uçak yarın varacak. Yardım malzemelerini taşıyan tren, Ankara'dan Pakistan'a hareket etti." ifadelerine yer verdi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hazırlanan insani yardım malzemeleri, Ankara'dan sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a "İyilik Treni"yle 30 Ağustos'ta yola çıkmıştı.

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        Haberler Güncel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Pakistan'a gidecek
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