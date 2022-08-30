Türkiye'den dost Pakistan'a yardım eli: 'İyilik Treni' yola çıktı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) toplanan yardımların bir kısmı, tren ile Pakistan'a gönderildi. Toplam 500 ton yardım taşıyan 'İyilik Treni', Ankara Garı'ndan AFAD Başkanı Yunus Sezer, Pakistan Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Ufuk Yalçın ve çok sayıda kişi tarafından uğurlandı.

9 GÜN SONRA İRAN SINIRINA ULAŞACAK

AFAD Başkanı Sezer, dün de yardım taşıyan 6 uçağın Pakistan'a ulaştığını belirtti.

Sezer şunları söyledi:

Bugün 3 uçağımız daha gidecek ve bu her gün ikişer uçak şeklinde devam edecek. Diğer taraftan demir yoluyla 'İyilik Treni'mizi Afganistan'dan sonra Pakistan'a da yolcu etmeyi Allah nasip etti. 2-3 günlük bir sürede Devlet Demiryolları ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir organizasyon yaptık. Bugün itibarıyla ilk trenimizi göndereceğiz. Burada 3 bin çadır, gıda ve insani yardım malzemeleri var. 9 gün sonra İran sınırına ulaşmış olacak.