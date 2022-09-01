Deutsche Welle'den ikiyüzlü yayıncılık! Türkiye olunca zorunlu Almanya olunca "ne yapsın Almanlar donsun mu?"

Türkiye'de Almanya'nın propagandasını yapan Deutsche Welle (DW) ikiyüzlü yayın anlayışına devam ediyor. Türkiye'nin yeni iklim hedefleriyle ilgili STK'lar üzerinden propagandaya girişin DW'nin konu Almanya olunca farklı bir dil kullandığını Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur deşifre etti.
Türkiye'nin BM İklim Zirvesi öncesinde yeni iklim hedefini açıklayacağını belirten DW, yaptığı haberde, "STK'lara göre, 2030'a kadar emisyonun en az %35 azaltılması zorunlu. Peki, bu hedefe ulaşması için Türkiye'nin ne yapması, nelerden vazgeçmesi gerek?" ifadelerine yer verdi. STK'ların sunduğu raporları Türkiye'de hükümete baskı yapmak için kullanan DW, haberinde 'zorunlu', 'Türkiye'nin ne yapması, nelerden vazgeçmesi gerek?' şeklinde ifadeler kullandı.
ALMANYA 151 TERMİK SANTRALİ TEKRAR DEVREYE ALIYOR
Almanya'nın 151 santralini tekrar devreye aldığını hatırlatan Cesur, "DW'nin bu haberde ağzındaki bakla "Türkiye'nin kömür kaynaklarını kullanmaması gerektiği" hususu. Peki DW'nin anavatanı Almanya ne yapıyor? Söyleyelim: 2038'de kapatacağını söylediği 151 termik santrali Almanlar tekrar devreye alıyor." dedi.
Deutsche Welle'in yaptığı haberleri örnek olarak veren Cesur, "Konu Türkiye olunca "aman kömür kullanmayın bak uluslararası standartlar var." Konu Almanya olunca "e ne yapsın Almanya kışın donsun mu?"" ifadelerini kullanarak Alman yayın organının yaptığı haberleri paylaştı.