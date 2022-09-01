Deutsche Welle'den ikiyüzlü yayıncılık! Türkiye olunca zorunlu Almanya olunca "ne yapsın Almanlar donsun mu?"

ALMANYA, KÖMÜR VE DİĞER KAYNAKLARDAN ELEKTRİK ÜRETİMİNİ ARTIRMAYA ÇALIŞIYOR

Almanya, bu kış enerji krizinin kontrolden çıkmasını önlemek amacıyla demir yollarının bir bölümünde enerji üretimine yönelik malzeme ve ekipmanların taşınmasına öncelik verecek. Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş sonrası yaşanan enerji arz krizinden en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Almanya, kömür ve diğer kaynaklardan elektrik üretimini artırmaya çalışıyor.

Almanya Bakanlar Kurulu, Rusya'ya doğal gaz bağımlılığını azaltma stratejisi kapsamında, enerji santrallerinin kömür ve yakıt sevkiyatına öncelik vermeyi ve petrol stok sıkıntısı olan bölgelerin tedarikini güvence altına almayı amaçlayan kararnameyi onayladı.

6 ay geçerli olacak kararname, Ren Vadisi ile Doğu Almanya'nın büyük bölümünü içeren belirli demir yolu koridorlarına odaklanıyor. Bu kapsamda, demir yollarının bir bölümünde enerji üretimine yönelik malzeme ve ekipmanların taşınmasına öncelik verilecek.