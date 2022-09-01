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    • 01.09.2022 15:22
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    Deutsche Welle'den ikiyüzlü yayıncılık! Türkiye olunca zorunlu Almanya olunca "ne yapsın Almanlar donsun mu?"

    Son dakika haberi! Türkiye'de Almanya'nın propagandasını yapan Deutsche Welle (DW) ikiyüzlü yayın anlayışına devam ediyor. Türkiye'nin yeni iklim hedefleriyle ilgili STK'lar üzerinden propagandaya girişin DW'nin konu Almanya olunca farklı bir dil kullandığını Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur deşifre etti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Alman Deutsche Welle ikiyüzlü yayıncılık!

    Türkiye'de Almanya'nın propagandasını yapan Deutsche Welle (DW) ikiyüzlü yayın anlayışına devam ediyor. Türkiye'nin yeni iklim hedefleriyle ilgili STK'lar üzerinden propagandaya girişin DW'nin konu Almanya olunca farklı bir dil kullandığını Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur deşifre etti.


    Türkiye'nin BM İklim Zirvesi öncesinde yeni iklim hedefini açıklayacağını belirten DW, yaptığı haberde, "STK'lara göre, 2030'a kadar emisyonun en az %35 azaltılması zorunlu. Peki, bu hedefe ulaşması için Türkiye'nin ne yapması, nelerden vazgeçmesi gerek?" ifadelerine yer verdi. STK'ların sunduğu raporları Türkiye'de hükümete baskı yapmak için kullanan DW, haberinde 'zorunlu', 'Türkiye'nin ne yapması, nelerden vazgeçmesi gerek?' şeklinde ifadeler kullandı.

    ALMANYA 151 TERMİK SANTRALİ TEKRAR DEVREYE ALIYOR
    Almanya'nın 151 santralini tekrar devreye aldığını hatırlatan Cesur, "DW'nin bu haberde ağzındaki bakla "Türkiye'nin kömür kaynaklarını kullanmaması gerektiği" hususu. Peki DW'nin anavatanı Almanya ne yapıyor? Söyleyelim: 2038'de kapatacağını söylediği 151 termik santrali Almanlar tekrar devreye alıyor." dedi.

    Deutsche Welle'in yaptığı haberleri örnek olarak veren Cesur, "Konu Türkiye olunca "aman kömür kullanmayın bak uluslararası standartlar var." Konu Almanya olunca "e ne yapsın Almanya kışın donsun mu?"" ifadelerini kullanarak Alman yayın organının yaptığı haberleri paylaştı.


        16 TERMİK SANRAL TEKRAR FAALİYETE GEÇEBİLECEK
        Almanya'nın elektrik üretiminde alternatif aradığına dikkat çeken DW'nin yaptığı bir haberde, "Almanya'da hükümet kömür santrallerini yeniden devreye sokmaya hazırlanıyor. Kışın yaşanacak doğalgaz sıkıntısında taşkömürü veya ham petrol yakıtlı 16 termik sanral tekrar faaliyete geçebilecek." ifadeleri kullandığı görüldü.



        İKİYÜZLÜ YAYINCILIK ANLAYIŞI
        Başka bir haberde Almanların kışı geçirmek için hesaplar yaptığını belirten yayın organı, "Rusya, Almanya'ya doğalgazı tamamen kesebilir. En kötü senaryo için hazırlık yapan hükümet, kömür santrallerini yeniden devreye sokmaya hazırlanıyor." diyerek Almanya'nın elektrik için kömür kullanmasını meşrulaştırmaya çalıştı.

        ALMANYA, KÖMÜR VE DİĞER KAYNAKLARDAN ELEKTRİK ÜRETİMİNİ ARTIRMAYA ÇALIŞIYOR
        Almanya, bu kış enerji krizinin kontrolden çıkmasını önlemek amacıyla demir yollarının bir bölümünde enerji üretimine yönelik malzeme ve ekipmanların taşınmasına öncelik verecek. Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş sonrası yaşanan enerji arz krizinden en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Almanya, kömür ve diğer kaynaklardan elektrik üretimini artırmaya çalışıyor.

        Almanya Bakanlar Kurulu, Rusya'ya doğal gaz bağımlılığını azaltma stratejisi kapsamında, enerji santrallerinin kömür ve yakıt sevkiyatına öncelik vermeyi ve petrol stok sıkıntısı olan bölgelerin tedarikini güvence altına almayı amaçlayan kararnameyi onayladı.

        6 ay geçerli olacak kararname, Ren Vadisi ile Doğu Almanya'nın büyük bölümünü içeren belirli demir yolu koridorlarına odaklanıyor. Bu kapsamda, demir yollarının bir bölümünde enerji üretimine yönelik malzeme ve ekipmanların taşınmasına öncelik verilecek.

            Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, konuya ilişkin açıklamasında, arz güvenliğini sağlamak için enerji ürünlerinde teslimat yollarının da değiştirilmesini gerektiğini vurgulayarak, "Bu, çok zorlu bir lojistik yönetimini gerektiriyor. Demir yolu ile enerji taşımacılığına öncelik verilmesi gerekiyor." dedi.

            Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada ise "Almanya'daki enerji arzına yönelik acil bir tehdit veya kesintiyi önlemek için enerji taşınmasında farklı bir lojistik planlaması gerekli hale geldi." ifadesine yer verildi.

            Almanya'nın tedarik zincirlerinde, Avrupa'nın en önemli su yollarından biri olan Ren Nehri'nin kuraklık ve sıcak hava şartları nedeniyle su seviyesinin düşmesi ve kapasitesi artırılamayan demir yollarının kırılganlığı ortaya çıkarması nedeniyle son haftalarda sıkıntı yaşanıyordu.

            Su seviyesindeki rekor düşüşler ve büyük tonajlı yük gemilerindeki aksamalar, enerji üreten şirketlerde endişeye sebep oluyordu.

            Öte yandan, Almanya Bakanlar Kurulu, enerji tasarrufu konusunda yeni önlemleri içeren kararnameyi de onayladı. Enerji Güvenliği Yasası kapsamında çıkartılan kararnameyle Alman hükümeti, gaz kullanımını yaklaşık yüzde 2 azaltmayı ve gelecek 2 yıl içinde yaklaşık 10,8 milyar avro tasarruf sağlamayı hedefliyor.

            Kamu binalarının en fazla 19 santigrat dereceye kadar ısıtılması, özel yüzme havuzlarının ısıtılmasının yasaklanması, kamu binaları ve anıtların yanı sıra reklam panolarının ışıklandırılmaması söz konusu tasarruf tedbirleri arasında yer alıyor.

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