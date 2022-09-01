Son dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli'den MHP MYK ve MDK toplantılarında önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... MHP Lideri Devlet Bahçeli MHP MYK ve MDK toplantılarında önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Hiç kimse yürüyüşümüzü engellemeyecektir. Son gelişmeler göstermiştir ki sosyal medyanın mutlak suretle denetim altına alınması şarttır. Bunun yanı sıra ahlaki ve hukuki açıdan sınırlandırılması hayat memat konusudur. 1 Ekim 2022 tarihinde TBMM çalışmalarına başlar başlamaz hazırlığı büyük oranda tamamlanmış olan sosyal medya düzenlemesi kanunlaştırılmalıdır. İnsanların özel hayatlarının siyaset malzemesi yapılması vahim bir ahlaksızlıktır.

Milli güvenliğimiz sosyal medyada tahrip edilmemelidir.

'BÖYLESİ BİR ZİLLETE ASLA MÜSAADE EDİLMEYECEKTİR'

Provokasyon üstüne provokasyon meyil edenler Türkiye önüne taş koyamayacaktır. "Gelecek aylarda her türlü provokasyona maruz kalacağız " diyerek CHP Genel Başkanı da siyasi edep sınırlarına mutlaka dönmelidir. Bizatihi kendi ağzından siyasi hayatının sonuna geldiğini Kılıçdaroğlu için de 2023 tasfiye yılı olacaktır. Bu sefil zihniyet emperyalizmin tetikçisi haline gelmiştir. Zira her şey gün gibi ortadadır. Artık saklanacak, gizlenecek, kaçacak durumu da kalmamıştır. Kılıçdaroğlu'nun milliyetçilik iddiaları sahtedir.



Önemli olan söylediklerinin ne kadar arkasında durdukları meselesidir. Zille ittifakı fikri olarak dağılmıştır. HDP'nin bu ittifaka eklemlenmesi taktik bir hamledir.

Yunanistan elbette bardağı taşırmak için elinden gelen tacizleri sergilemektedir. Radar kilidinin NATO misyonu çerçevesinde görev icra eden savaş uçaklarına atılması da meselenin başka bir düşündürücü boyutudur.



Asıl stratejik tehdit Yunanistan'ı askeri üs haline getiren ABD'dir. Türkiye her türlü ihmale bütün milli güç unsurları ile hazırdır. Zillet İttifakı da siyasi pozisyonunu netleştirmek zorundadır.



'EKONOMİK RAHATLAMA VE TOPARLANMA HIZLA İLERLEMEKTEDİR'

Türkiye'nin geleceği zillete düşmeyecektir. Cumhur İttifakı bunun güvencesidir.



Ekonomik rahatlama ve toparlanma hızla ilerlemektedir.



Zille İttifakı'nın Türkiye ekonomisi ile ilgili inşa ettiği karalama mekaniği temelinden bozulmuştur.



2023 SEÇİMLERİ: CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ SAYIN ERDOĞAN'DIR

MHP 2023'te yapılacak seçimlere olağanüstü bir adanmışlıkla hazırlanmaktadır. 9 aylık sürede takip ve temin edilecek stratejik hedeflerimiz ise vatandaşlarımızla yüz yüze iletişim yaygınlaşacaktır.

Ayrıntılar geliyor...