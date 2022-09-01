Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde 3 ayrı suç örgütüne yönelik, 29 ilde gerçekleştirilen 'Demir Yumruk' operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden aralarında Erol Eşrefoğlu (Evcil), Hüseyin Eryılmaz ve Melih Karabacak'ın da bulunduğu 29 kişi tutuklandı.
İDDİANAME DÜZENLENDİ
Şüphelilerden bazıları itiraz üzerine daha sonra serbest bırakıldı. Savcılık, 3 ayrı gruba ayırdığı soruşturmada 32 şüphelinin yer aldığı Erol Eşrefoğlu (Evcil) grubuna yönelik soruşturmayı tamamlayarak 17 kişi hakkında iddianame düzenledi.
Örgüt yöneticileri ve üyelerinin hisse sahibi olduğu şirketler vasıtası ile ekonomik olarak çıkmaza giren şirketleri, yakınlarına ait firmalara kiralayarak şirketlerin tamamını almadan makinaları, araç gereç ve sahaları kiraladıkları belirtildi.
9 ŞİRKETİ ELE GEÇİRDİLER
Örgütün bu şirketler adına faaliyet gösterdiği, piyasadan demir almak suretiyle bu şirketlerden üretilen her türlü demiri piyasaya arz ettikleri belirtildi.
İddianamede şu ifadeler kullanıldı:
Şirketlere kütük demir alınırken ve şirketlerin ürettiği demirlerin satış yapılırken kullanılan şirket üzerine tahakkuk eden KDV, stopaj vergisi ve SGK primleri ilgili idarelere ödenmemektedir. Örgüt, bu hileli hareketler sebebiyle kamuyu yüklük miktarda zarara uğratmaktadır.
Suç örgütü faaliyeti içerisinde hareket eden şüpheliler bakımından ise hileli hareketler neticesinde şirket malvarlıklarının pasif kısmı azaldığı için yüklü miktarda haksız kazanç elde etmişlerdir" denildi.