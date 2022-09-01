9 ŞİRKETİ ELE GEÇİRDİLER

Örgütün bu şirketler adına faaliyet gösterdiği, piyasadan demir almak suretiyle bu şirketlerden üretilen her türlü demiri piyasaya arz ettikleri belirtildi.

İddianamede şu ifadeler kullanıldı:

Şirketlere kütük demir alınırken ve şirketlerin ürettiği demirlerin satış yapılırken kullanılan şirket üzerine tahakkuk eden KDV, stopaj vergisi ve SGK primleri ilgili idarelere ödenmemektedir. Örgüt, bu hileli hareketler sebebiyle kamuyu yüklük miktarda zarara uğratmaktadır.

Suç örgütü faaliyeti içerisinde hareket eden şüpheliler bakımından ise hileli hareketler neticesinde şirket malvarlıklarının pasif kısmı azaldığı için yüklü miktarda haksız kazanç elde etmişlerdir" denildi.