20 bin sözleşmeli öğretmenlik KPSS taban puanları! 20 bin atama branş dağılımı nasıl?

Sözleşmeli öğretmenlik atama töreni Cumhurbaşkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Atamalar yapıldı. Sonuçlar açıklandı. Adaylar e-Devlet üzerinden sonuç sorgulama yapmak için arama motorlarına yöneldi. İşte 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları...

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLAR NASIL?



03/07/2022 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptğıı açıklama ile birlikte 20 bin sözleşmeli öğretmenlik branş dağılımı ve kontenjanlar duyurulmuştu. Bu çerçevede en çok atama yapılacak branşlar kontenjanlarıyla birlikte şu şekilde oluştu:

7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği

2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği

1.250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği