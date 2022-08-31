2023 yolunda daldan dala zıplayan Kemal Kılıçdaroğlu bir daha FETÖ'cülere selam çaktı! KHK'lılara iade-i itibar girişimi

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) daldan dala atlamaya devam ediyor.
'Helalleşme' tiyatrosu ile bir süredir gündemi meşgul eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'cülere de selam çakmayı ihmal etmiyor.
Kılıçdaroğlu, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile FETÖ vb terör suçları nedeniyle görevinden uzaklaştırılanlara iade-i itibar yapmak için kolları sıvamış vaziyette.
Bunun son örneği Samsun'da kayıtlara geçti...
"KHK'LILARIN TAMAMINI İADE EDECEĞİZ"
Partisinin grup toplantısını düzenlemek için Samsun'a giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, burada yaptığı açıklamada KHK ile ihraç edilenler ile sözde barış akademisyenlerinin görevine iade edileceğini söyledi.
Toplantının ardından KHK ile ihraç edilen bir kişi "Biz KHK'lılar son olarak somut bir şey duymak istiyoruz. Siz başa geldiğiniz zaman bize nasıl somut bir çözüm önerisi sunacaksınız?" sorusunu sordu.
Kılıçdaroğlu, "Az önce televizyonların olduğu yerde de söyledim. KHK'lıların tamamını görevlerine iade edeceğiz" yanıtını verdi.
Bu sözlerin üzerine KHK'lı yeniden araya girerek, "Tamamını mı?" dedi. Kılıçdaroğlu "Tamamını" şeklinde yanıt verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "KHK'lıların tamamını görevlerine iade edeceğiz" şeklindeki sözleri tepki topladı.
ÇELEBİ: "OY UĞRUNA DEVLETİN, MİLLETİN GELECEĞİ TEHLİKEYE ATILMAMALIDIR"
Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi; Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi ve "Yapmayın Sayın Kılıçdaroğlu. Ben de mağdurları savunuyorum. Beraat etmiş KHK'lılar deseniz anlarız. Bütün KHK'lıları döndürmek nedir? 'Erdoğan gitsin de gerekirse FETÖcüler, PKK-Öcalan severler devlete çöksün' demek yanlıştır. Ülkeye kötülük olur, lütfen bu denklemden dönün. Yüce Meclis'te mağduriyetleri en çok dile getiren vekillerden birisiyim. 15 Temmuz davalarındaki mağduriyetleri çözmek için kanun teklifi veren tek vekilim. Ancak hassas konularda dikkatli davranılmalıdır. Oy uğruna devletin, milletin geleceği tehlikeye atılmamalıdır" dedi.