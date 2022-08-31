2023 yolunda daldan dala zıplayan Kemal Kılıçdaroğlu bir daha FETÖ'cülere selam çaktı! KHK'lılara iade-i itibar girişimi





Bunun son örneği Samsun'da kayıtlara geçti...



"KHK'LILARIN TAMAMINI İADE EDECEĞİZ"

Partisinin grup toplantısını düzenlemek için Samsun'a giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, burada yaptığı açıklamada KHK ile ihraç edilenler ile sözde barış akademisyenlerinin görevine iade edileceğini söyledi.



Toplantının ardından KHK ile ihraç edilen bir kişi "Biz KHK'lılar son olarak somut bir şey duymak istiyoruz. Siz başa geldiğiniz zaman bize nasıl somut bir çözüm önerisi sunacaksınız?" sorusunu sordu.



Kılıçdaroğlu, "Az önce televizyonların olduğu yerde de söyledim. KHK'lıların tamamını görevlerine iade edeceğiz" yanıtını verdi.



Bu sözlerin üzerine KHK'lı yeniden araya girerek, "Tamamını mı?" dedi. Kılıçdaroğlu "Tamamını" şeklinde yanıt verdi.