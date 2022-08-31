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    • 31.08.2022 20:51
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    • 31.08.2022 21:10
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    2023 yolunda daldan dala zıplayan Kemal Kılıçdaroğlu bir daha FETÖ'cülere selam çaktı! KHK'lılara iade-i itibar girişimi

    CHP yaklaşan seçimler öncesi oy uğruna şekilde şekle girmeye devam ediyor. Partinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KHK'lılara iade-i itibar girişiminde bulunarak FETÖ'cülere selam çakıyor. Kılıçdaroğlu son olarak Samsun'da FETÖ nedeniyle ihraç edilen KHK’lıların tamamını görevlerine iade edeceğini söyledi. Bu sözler firari FETÖ’cülerin yayın organları tarafından tam destek gördü.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Kılıçdaroğlu bir daha FETÖ’cülere selam çaktı!

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) daldan dala atlamaya devam ediyor.

    'Helalleşme' tiyatrosu ile bir süredir gündemi meşgul eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'cülere de selam çakmayı ihmal etmiyor.

    Kılıçdaroğlu, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile FETÖ vb terör suçları nedeniyle görevinden uzaklaştırılanlara iade-i itibar yapmak için kolları sıvamış vaziyette.



    Bunun son örneği Samsun'da kayıtlara geçti...

    "KHK'LILARIN TAMAMINI İADE EDECEĞİZ"
    Partisinin grup toplantısını düzenlemek için Samsun'a giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, burada yaptığı açıklamada KHK ile ihraç edilenler ile sözde barış akademisyenlerinin görevine iade edileceğini söyledi.

    Toplantının ardından KHK ile ihraç edilen bir kişi "Biz KHK'lılar son olarak somut bir şey duymak istiyoruz. Siz başa geldiğiniz zaman bize nasıl somut bir çözüm önerisi sunacaksınız?" sorusunu sordu.

    Kılıçdaroğlu, "Az önce televizyonların olduğu yerde de söyledim. KHK'lıların tamamını görevlerine iade edeceğiz" yanıtını verdi.

    Bu sözlerin üzerine KHK'lı yeniden araya girerek, "Tamamını mı?" dedi. Kılıçdaroğlu "Tamamını" şeklinde yanıt verdi.




    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "KHK'lıların tamamını görevlerine iade edeceğiz" şeklindeki sözleri tepki topladı.

    ÇELEBİ: "OY UĞRUNA DEVLETİN, MİLLETİN GELECEĞİ TEHLİKEYE ATILMAMALIDIR"
    Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi; Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi ve "Yapmayın Sayın Kılıçdaroğlu. Ben de mağdurları savunuyorum. Beraat etmiş KHK'lılar deseniz anlarız. Bütün KHK'lıları döndürmek nedir? 'Erdoğan gitsin de gerekirse FETÖcüler, PKK-Öcalan severler devlete çöksün' demek yanlıştır. Ülkeye kötülük olur, lütfen bu denklemden dönün. Yüce Meclis'te mağduriyetleri en çok dile getiren vekillerden birisiyim. 15 Temmuz davalarındaki mağduriyetleri çözmek için kanun teklifi veren tek vekilim. Ancak hassas konularda dikkatli davranılmalıdır. Oy uğruna devletin, milletin geleceği tehlikeye atılmamalıdır" dedi.




        FETÖ VE PKK'NIN UMUT BAĞLADIĞI LİDER
        AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, konuya ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu, "FETÖ ile helalleşmeye son sürat devam ediyor.Süreci planlı şekilde yönetiyorlar. Başlarda "suça karışmamış KHK'lılar iade edilecek" dediler. Şimdi ise "KHK'lıların tamamını görevlerine iade edeceğiz"diyorlar. FETÖ'cü ve PKK'lıların umut bağladığı "LİDER!" şeklinde konuştu.



        FETÖ'YE SADAKATİNİ İFA ETMEYE ÇALIŞIYOR
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Önceleri lafı geveleyip "Aklanan 'KHK'lılar" diyorlardı. Sonunda baklayı ağzından çıkarmış, "tamamı" demiş. Kendisini göreve getiren FETÖ'ye sadakatini ifa etmeye devam ediyor. Keşke ona buna değil, biraz da olsa vatanına ve milletine sadık olsaydın" dedi.

        FETÖ MEDYASINDAN TAM DESTEK!
        Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun sözleri firari FETÖ'cülerin yayın organları tarafından yayınlandı.

            CHP Genel Başkanı KHK mevzunu sürekli kaşıyor. CHP'li Gülizar Biçer Karaca ve Yüksel Taşkın, sık sık KHK'lılar ile bir araya gelip onlara göreve iade sözü veriyordu.




            FETÖ'DEN GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILANLARA ALENİ DESTEK
            Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Ağustos 2021 tarihinde "O kanun hükmünde kararnamelerle görevden alınan, işine son verilen, ekmeği elinden alınan herkesi görevine iade edeceğim" ifadelerini kullanarak KHK'lılara selam çakmıştı.



            Bu açıklamasının akabinden takvim yaprakları 2 Eylül 2021 tarihini gösterdiğinde tekrar KHK'lıları gündemine alan CHP Genel Başkanı, "Ben söz verdim, hepsini görevlerine iade edeceğim" şeklinde konuştu.

            KHK'lılara her fırsatta destek sözü veren Kılıçdaroğlu, 18 Nisan 2022'de de "KHK ile insanlar görevlerinden atılmayacak. Onların haklarının tamamını teslim edeceğiz" paylaşımında bulundu.



            YARGITAY'IN TARTIŞMALI FETÖ KARARINA MUHALEFETTEN TAM DESTEK
            FETÖ'ye destek mesajlar vermekten çekinmeyen muhalefet partileri Yargıtay'ın FETÖ sanıkları ile ilgili verdiği tartışmalı karardan da memnun olmuştu.

            Yargıtay 15 Temmuz darbe girişimi kapsamında müebbet hapisle cezalandırılan askeri öğrencilerin cezasını bozmuş, bunun üzerine 66 FETÖ sanığı tahliye edilmişti.



            FETÖ'YE METHİYELER DÜZEN KADININ OĞLUNA TAHLİYE!
            Hakkında tahliye kararı verilen askeri öğrencilerden biri de FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e methiyeler düzen Melek Çetinkaya'nın oğlu Taha Furkan Çetinkaya idi.



            Melek Çetinkaya, "Fetullah Gülen'i tanımadığım için ben FETÖ teröristtir diyemiyorum" ifadelerini kullanarak Pensilvanya'daki iblise güzelleme yapmış, gerçek yüzünü ortaya dökmüştü.

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                Haberler Güncel 2023 yolunda daldan dala zıplayan Kemal Kılıçdaroğlu bir daha FETÖ'cülere selam çaktı! KHK'lılara iade-i itibar girişimi
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