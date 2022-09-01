Av sezonunun açılmasıyla Gürpınar Balık Hali'nde ilk mezatlar gerçekleşti

15 Nisan tarihinde balıkların gelişimlerini sağlayabilmesi için gırgır ve trol yöntemi ile avcılığa ara verilmişti. Bugün gece yarısı itibariyle av yasağı sona erdi. Balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek yola çıktı. Denizden dönen balıkçılar Gürpınar Balık Hali'nde hareketliliğe sebep oldu. Sezonun ilk balıklarını almak isteyenler birbiriyle kıyasıya yarıştı. Balıkçılar atılan ağlarda palamut ve hamsi yakaladıklarını belirtti. Halde palamutun çifti 120, lüferin tanesi 90, hamisinin kasası 700, tekirin kasası 150, istavritin kasası 600-700 liradan satılıyor.
"ŞU ANDA HER TARAFTA BALIK VAR"
Balıkçı Önsel Kapan, sezonun bereketli başladığını ifade ederek, "Karadeniz olsun ve diğer bölgelerde de balığın çok olduğunu duyuyoruz. Bugün de bol miktarda balık tutmuş bulunmaktayız. Balıkları Büyükçekmece bölgesinde tuttuk. Allah herkese bol bol balıklar nasip etsin. Balık her tarafta var şu anda ve palamut akını çok fazla" diye konuştu.
"İNŞALLAH FİYATLAR DÜŞECEK"
Balıkçı Erdoğan Durmuş, denizlerden bu sene umutlu olduğunu belirterek, "Denizdeki görüntüye bakarsan bu sene palamut çok olacak inşallah. Hamsi de çok olacak. Bugün palamutun çifti 120 lira civarında. İnşallah fiyatlar düşecek. Çok büyük umutlarımız var. Şu anda palamut 250 gram civarında. Bir kiloya kadar büyüyecek. Tabii umutlarımız büyük. İlerleyen zamanda havalar iyi giderse 50 -60 bandına düşer inşallah. Tekir ve Kefal çıktı ama daha başlangıç. İnşallah net yarın belli olacak. Tekirin kasası 125-175 lira arasında" dedi.