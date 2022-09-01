Av sezonunun açılmasıyla Gürpınar Balık Hali'nde ilk mezatlar gerçekleşti

"VATANDAŞLAR PALAMUT YİYECEK, DOYACAK"

Balık Hali esnafı Hasan Erol ise, "Palamutçuluğun zamanı bir ay, bir buçuk ay gibi bir zamanda oluyor, eğer bolluk olursa. Bir buçuk ay boyunca vatandaşlarımız uygun bir şekilde palamut yiyecek, doyacak. Denizdeki görüntü bu yönde. Bunun arkasından hamsi gelir. Yaklaşık bir buçuk ay, iki ay o olur. Yine umudumuz ondan yana. Arkasından istavrit olur. Yani bunlar sürekli olacak balıklar. Ocak ayına doğru da çinekop başlar. Sonra lüfer başlar. İstavrit biraz pahalı, şu anda az çıkıyor. 5 kiloluk bir istavritin kasası 500- 600 lira civarı. Şu anda sardalya var. Mevsimi bitmek üzere sardalyanın. O biraz pahalı. Bu gece palamut geldi. Kofana geldi. Onun dışında biraz istavrit var. Hamsi var biraz" şeklinde konuştu.