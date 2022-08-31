Av sezonu resmen başladı! Balıkçılar "Vira Bismillah" dedi! Başkan Erdoğan'dan av sezonu öncesi balıkçılara mesaj





Her anlamda balıkçılığı ve balıkçıları desteklediklerini vurgulayan Bakan Kirişci, "Bir yandan denizlerdeki varlıklarımızı korurken balıkçılık sektörümüzü de bütün gücümüzle destekliyoruz. AK Parti hükümetleri döneminde balıkçılarımıza bugünün parasıyla 10,2 milyar TL ÖTV indirimli yakıt desteği, yetiştiricimize 7,2 milyar TL, diğer desteklerle toplam 18,2 milyar TL ödeme yaptık, daha da yapacağız. Su ürünleri avcılarına, üreticilere Ziraat Bankası aracılığıyla düşük faizli kredi imkanı getirdik. Sektöre 2002 yılından bugüne kadar bugünün parasıyla 13,9 milyar TL, 2021'de ise 936 milyon TL sübvansiyonlu kredi sağladık" ifadelerini kullandı.