Av sezonu resmen başladı! Balıkçılar "Vira Bismillah" dedi! Başkan Erdoğan'dan av sezonu öncesi balıkçılara mesaj

Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Bakan Kirişci, "Balıkçımıza külfet getirmek için değil, bilakis suyumuzu, denizimizi, balığımızı gelecek nesillere bırakmak için tedbir almak durumundayız. Uyguladığımız tedbirlerle ve getirdiğimiz kurallarla denizlerimizi koruyoruz" dedi.
2022-2023 Su Ürünleri Av Sezonu açılış töreninde konuşan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Denizlerimizdeki varlıklarımızı koruyacağız ki siz kıymetli balıkçılarımızı da koruyalım. Bunu bilim insanlarımızla, sektör paydaşlarımızla ve balıkçılarımızla birlikte yapacağız. Balıkçımıza külfet getirmek için değil, bilakis suyumuzu, denizimizi, balığımızı gelecek nesillere bırakmak için tedbir almak durumundayız. Uyguladığımız tedbirlerle ve getirdiğimiz kurallarla denizlerimizi koruyoruz. İşte bu sayede 30 yıldır Marmara'dan çıkmayan uskumru geri geldi. Kalkan ve kırlangıçlar, hatta orkinoslar yüzüyorlar" dedi.