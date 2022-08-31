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    • 31.08.2022 23:33
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    Av sezonu resmen başladı! Balıkçılar "Vira Bismillah" dedi! Başkan Erdoğan'dan av sezonu öncesi balıkçılara mesaj

    2022-23 deniz ürünleri av sezonu resmen başladı. Sarıyer'de Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin katılımıyla düzenlenen törende av sezonu öncesi dualar edildi. Törende konuşan Bakan Kirişçi, balıkçılar yüzde 13.5 faizle Ziraat Bankası işletme kredisi kullandıracaklarını söyledi.

    Av sezonu resmen başladı! Balıkçılar Vira Bismillah dedi

    Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Bakan Kirişci, "Balıkçımıza külfet getirmek için değil, bilakis suyumuzu, denizimizi, balığımızı gelecek nesillere bırakmak için tedbir almak durumundayız. Uyguladığımız tedbirlerle ve getirdiğimiz kurallarla denizlerimizi koruyoruz" dedi.



    Sarıyer-Kireçburnu Balıkçı Barınağı'ndaki 2022-2023 Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışta, bakanlık tarafından üretilen kalkan, levrek ve mersin balığı yavruları denize bırakıldı, törene katılanlara balık dağıtıldı.



    2022-2023 Su Ürünleri Av Sezonu açılış töreninde konuşan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Denizlerimizdeki varlıklarımızı koruyacağız ki siz kıymetli balıkçılarımızı da koruyalım. Bunu bilim insanlarımızla, sektör paydaşlarımızla ve balıkçılarımızla birlikte yapacağız. Balıkçımıza külfet getirmek için değil, bilakis suyumuzu, denizimizi, balığımızı gelecek nesillere bırakmak için tedbir almak durumundayız. Uyguladığımız tedbirlerle ve getirdiğimiz kurallarla denizlerimizi koruyoruz. İşte bu sayede 30 yıldır Marmara'dan çıkmayan uskumru geri geldi. Kalkan ve kırlangıçlar, hatta orkinoslar yüzüyorlar" dedi.



        Her anlamda balıkçılığı ve balıkçıları desteklediklerini vurgulayan Bakan Kirişci, "Bir yandan denizlerdeki varlıklarımızı korurken balıkçılık sektörümüzü de bütün gücümüzle destekliyoruz. AK Parti hükümetleri döneminde balıkçılarımıza bugünün parasıyla 10,2 milyar TL ÖTV indirimli yakıt desteği, yetiştiricimize 7,2 milyar TL, diğer desteklerle toplam 18,2 milyar TL ödeme yaptık, daha da yapacağız. Su ürünleri avcılarına, üreticilere Ziraat Bankası aracılığıyla düşük faizli kredi imkanı getirdik. Sektöre 2002 yılından bugüne kadar bugünün parasıyla 13,9 milyar TL, 2021'de ise 936 milyon TL sübvansiyonlu kredi sağladık" ifadelerini kullandı.

        BAŞKAN ERDOĞAN BALIKÇILARA BEREKETLİ BİR AV SEZONU DİLEDİ
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, 1 Eylül'de başlayacak yeni av sezonuyla ilgili balıkçılara bereketli bir sezon diledi.

        Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Programı'nda katıldı. Programın ardından Bakan Kirişci bir balıkçı gemisinin açılışını yaptı. Burada Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Kirişci, Başkan Erdoğan ile gemi ve programla ilgili bilgileri paylaştı. Başkan Erdoğan, "Kardeşlerimizin hepsine en kalbi duygularla selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Bütün kardeşlerimize, balıkçılığı sürdüren kardeşlerimize başarılar diliyorum. Vira Bismillah deyip inşallah yeni sezonu başlatalım" dedi.
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        Av sezonu resmen başladı! Balıkçılar Vira Bismillah dedi
        Haberler Güncel Av sezonu resmen başladı! Balıkçılar "Vira Bismillah" dedi! Başkan Erdoğan'dan av sezonu öncesi balıkçılara mesaj
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