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    • 31.08.2022 13:01
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    • 31.08.2022 13:28
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    Polislere tehdit! Bakan Soylu: 100 bin Kılıçdaroğlu gelse bunu başaramaz

    Cumhurbaşkanlığı adaylığı için agresif bir program yürüten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, provokatif söylemlerden vazgeçmiyor. İzinsiz bir gösteri sırasında gözaltına alınan eylemcinin videsounu paylaşan Kılıçdaroğlu, açıkça polisleri tehdit emişti. Bu çirkin üsluba karşın Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Öğretmen ve polisleri karşı karşıya getirmeyle ilgili her türlü manipülasyona şiddetle karşıyız" açıklamasında bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, "Toplumu sivil itaatsizliğe, kargaşa itmeye çalışıyorlar. Kılıçdaroğlu değil, 100 bin Kılıçdaroğlu gelse bunu başaramaz" ifadelerini kullandı.

    Bakan Soylu: 100 bin Kılıçdaroğlu gelse bunu başaramaz

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığına giden yolda toplumu germeye ve provoke etmeye çalışmaktan çekinmiyor. Altılı masayı ve gizli ortağı HDP'ye şirin gözükmeye çalışan Kılıçdaroğlu bu kez, polisleri açıkça tehdit etti.

    POLİSE ALENEN TEHDİT
    Özlük hakları için toplandıklarını öne süren ücretli öğremenlerin Ankara'da izinsiz yürüyüşlerine izin verilmedi. Yürüyüş sırasında provokatif söylemlerini sürdüren bir eylemci gözaltına alındı. Gözaltı anlarını Twitter hesabından paylaşan Kılıçdaroğlu tehdit üslubu kullandı. Kılıçdaroğlu, "Öğretmenlere gaz mı sıktınız, öyle mi? Öğretmenlere şiddet uyguladınız, öyle mi? Öğretmenlere… "Al bunu diyen" o kişi, beni beklesin. Öğretmene yapılan bu efeliği affetmeyeceğiz!" dedi.

    HDPKK'lı PROFESYONEL EYLEMCİ ÇIKTI
    Kılıçdaroğlu'nun tehdidinde öğretmen olarak bahsettiği kişinin profesyonel eylemci olduğu ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hem Kılıçdaroğlu'na gerekli cevapları verirken, hem de eylemin iç yüzünü deşifre etti.

    Bakan Soylu'nun açıklamaları şu şekilde:
    Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olmak için ergenleşmeni anlıyorum. Seni "troll" yapmalarını da anlıyorum.

    Anlamadığım;
    1-FETÖ'nün ayak izinden yürümen,
    2-HDPKK'ya sevgin,
    3-CHP'yi her türlü suç örgütüne alet etmen,
    4-Kutuplaştırma ve kaos için her türlü tahrike oynaman Kılıçdaroğlu, Ankara'da, defalarca Emniyet Terör Şube'nin gözaltına aldığı, kamuda öğretmenlik de yapmayan, profesyonel eylemci HDPKK'lı eliyle polisle öğretmeni karşı karşıya getirmeye utanmıyor musun,

        Kılıçdaroğlu, 6'lı masaya kendini ispat için her yolu deniyorsun. Yeter! Kendi hırsın için yaptığın bu sorumsuzluklardan vazgeç.

        100 BİN KILIÇDAROĞLU GELSE BUNU BAŞARAMAZ
        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlık Anadolu Restoran'da 'Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet' konulu toplantıya katıldı. Soylu, toplantının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Soylu, özel okul öğretmenlerinin gerçekleştirdiği eylem sonrası çıkan olaylar ve Kılıçdaroğlu'nun provokatif söylemleriyle ilgili sert açıklamalarda bulundu.

        Bakan Soylu şu ifadeleri kullandı: Toplumu sivil itaatsizliğe, kargaşa itmeye çalışıyorlar. Kılıçdaroğlu değil, 100 bin Kılıçdaroğlu gelse bunu başaramaz. Başaramayacaklar, beceremeyecekler. Eski Türkiye artık yok. Bir eylem yapılıyor, bu eylem yasaya uygun mudur, değil midir? Siz kanunsuz bir şey yapabiliyor musunuz?

            Bir eylemmatik ile karşı karşıyayız. Bu kişi kamuda bir öğretmen değil, velev ki olabilir. Bizim de ekdiğimiz olabilir, biz buna da bakabiliriz. Bu şahıs HDP logosu ve işaret ile sık sık eylemlere katılan kişi. Bu kişiyi polisler gözaltına aldı. Savcı bir vesile ile serbest bırakır.

            Dün 30 Ağustos'tu. CHP bunu gözden kaçırdı sanırım. Diğer tarafta kortej yürüyordu. Oraya taşabilirdi. Buradan beslenmeye çalışan bir muhalefet var, buradan beslenmeyin.

            HER TÜRLÜ MANİPÜLASYONA KARŞIYIZ
            Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, dün Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelen ve Milli Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yapmak isteyen özel sektör öğretmenleri ile polisler arasında yaşanan olaylar hakkında sorulan soruya cevap verdi.

                Bakan Özer şunları söyledi:
                Bakanlık olarak devletteki öğretmenlerimizle özel eğitim kurumlarındaki öğretmenlerimizi ayırt etmiyoruz. Her birinin çalışma koşullarını çok daha iyi bir noktaya getirmek için, çok daha iyi ortamlarda eğitim vermelerini sağlamaları için gece gündüz demeden çalışıyoruz. İki güzide meslek grubu yani öğretmen ve polisleri karşı karşıya getirmeyle ilgili her türlü manipülasyona şiddetle karşıyız.

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                Haberler Güncel Polislere tehdit! Bakan Soylu: 100 bin Kılıçdaroğlu gelse bunu başaramaz
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