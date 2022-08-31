Polislere tehdit! Bakan Soylu: 100 bin Kılıçdaroğlu gelse bunu başaramaz

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığına giden yolda toplumu germeye ve provoke etmeye çalışmaktan çekinmiyor. Altılı masayı ve gizli ortağı HDP'ye şirin gözükmeye çalışan Kılıçdaroğlu bu kez, polisleri açıkça tehdit etti.
POLİSE ALENEN TEHDİT
Özlük hakları için toplandıklarını öne süren ücretli öğremenlerin Ankara'da izinsiz yürüyüşlerine izin verilmedi. Yürüyüş sırasında provokatif söylemlerini sürdüren bir eylemci gözaltına alındı. Gözaltı anlarını Twitter hesabından paylaşan Kılıçdaroğlu tehdit üslubu kullandı. Kılıçdaroğlu, "Öğretmenlere gaz mı sıktınız, öyle mi? Öğretmenlere şiddet uyguladınız, öyle mi? Öğretmenlere… "Al bunu diyen" o kişi, beni beklesin. Öğretmene yapılan bu efeliği affetmeyeceğiz!" dedi.
HDPKK'lı PROFESYONEL EYLEMCİ ÇIKTI
Kılıçdaroğlu'nun tehdidinde öğretmen olarak bahsettiği kişinin profesyonel eylemci olduğu ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hem Kılıçdaroğlu'na gerekli cevapları verirken, hem de eylemin iç yüzünü deşifre etti.
Bakan Soylu'nun açıklamaları şu şekilde:
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olmak için ergenleşmeni anlıyorum. Seni "troll" yapmalarını da anlıyorum.
Anlamadığım;
1-FETÖ'nün ayak izinden yürümen,
2-HDPKK'ya sevgin,
3-CHP'yi her türlü suç örgütüne alet etmen,
4-Kutuplaştırma ve kaos için her türlü tahrike oynaman Kılıçdaroğlu, Ankara'da, defalarca Emniyet Terör Şube'nin gözaltına aldığı, kamuda öğretmenlik de yapmayan, profesyonel eylemci HDPKK'lı eliyle polisle öğretmeni karşı karşıya getirmeye utanmıyor musun,