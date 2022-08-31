Polislere tehdit! Bakan Soylu: 100 bin Kılıçdaroğlu gelse bunu başaramaz

HDPKK'lı PROFESYONEL EYLEMCİ ÇIKTI

Kılıçdaroğlu'nun tehdidinde öğretmen olarak bahsettiği kişinin profesyonel eylemci olduğu ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hem Kılıçdaroğlu'na gerekli cevapları verirken, hem de eylemin iç yüzünü deşifre etti.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şu şekilde:

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olmak için ergenleşmeni anlıyorum. Seni "troll" yapmalarını da anlıyorum.