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    • Haberler
    • 31.08.2022 13:10
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    • 31.08.2022 13:33
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    EGE'DE ÜST ÜSTE DEPREM ŞOKU! İzmir Kuşadası'nda deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD son depremler listesi! Aydın, Muğla, Bodrum, Manisa...

    Ege Denizi'nde 4.7 şiddetinde deprem! İzmir ve Bodrum açıklarında da hissedilen depremin iddetini AFAD duyurdu.Sarsıntının, 7 kilometre derinlikte olduğu ve en yakın yerleşim yerine 30 kilometre mesafede meydana geldiği belirlendi.İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    EGE’DE ÜST ÜSTE DEPREM ŞOKU!

    ÖNCE 4.7 SONRA 5.1 ŞİDDETİNDE DEPREM

    Kuşadası'nda meydana gelen deprem sonrası vatandaşlar oldukça endişelendi. Saarsıntıyı hissedenler hemen arama motorlarına yöneldi. AFAd tarafından ise depremin şiddetinin 4.7 olduğu belirtildi.

    Yapılan açıklamaya göre depremin 5.1 büyüklüğünde olduğu öğrenilirken merkez üssü ise Ege denizi olduğu ve derinliğinin 10.1 kilometre olduğu açıklandı. Özellikle yüksek katlı binalarda daha çok hissedilen deprem büyük paniğe neden oldu.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.56'da Kuşadası açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
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        Haberler Haberler EGE'DE ÜST ÜSTE DEPREM ŞOKU! İzmir Kuşadası'nda deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD son depremler listesi! Aydın, Muğla, Bodrum, Manisa...
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