EGE'DE ÜST ÜSTE DEPREM ŞOKU! İzmir Kuşadası'nda deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD son depremler listesi! Aydın, Muğla, Bodrum, Manisa...

ÖNCE 4.7 SONRA 5.1 ŞİDDETİNDE DEPREM

Kuşadası'nda meydana gelen deprem sonrası vatandaşlar oldukça endişelendi. Saarsıntıyı hissedenler hemen arama motorlarına yöneldi. AFAd tarafından ise depremin şiddetinin 4.7 olduğu belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre depremin 5.1 büyüklüğünde olduğu öğrenilirken merkez üssü ise Ege denizi olduğu ve derinliğinin 10.1 kilometre olduğu açıklandı. Özellikle yüksek katlı binalarda daha çok hissedilen deprem büyük paniğe neden oldu.