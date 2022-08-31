31 Ağustos 2022 GSB'den gelen mesaj nedir? GSB'den mesaj geldi, ne anlama geliyor? KYK yurt çıktığını nasıl öğrenebilirim?

KYK yurt başvurularının tamamlanmasının ardından gözler KYK yurt sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. 24 - 28 Ağustos tarihleri alınan başvurular geçen sene 16 Eylül tarihinde ilan edilmişti. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB yurt başvuru sonuçlarına nereden bakılır?
KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
24 Ağustos tarihinde başlayan KYK yurt başvuruları, 28 Ağustos 2022 tarihinde sona erdi. KYK yurt sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. KYK yurt sonuçlarının, okulların açılma tarihi de göz önünde bulundurulduğunda Eylül ayı içerisinde erişime açılması bekleniyor.
Başvuru ve sonuç açıklamaya ilişkin her tür bilgiye internet sitesinden ulaşılabilecek. Konuya ilişkin detaylar geldikçe ve kesin tarih belli olunca haberimize eklenecektir.
Öte yandan üniversiteye yeni başlayacak gençler için bakanlık olarak tüm kurumlarla iş birliklerini en güçlü seviyede tuttuklarını belirten Bakan Kasapoğlu, "Çok kapsamlı bir hazırlık çalışmamız var. Üniversite öğrencileri için Gençlik ve Spor Bakanlığı 2022-2023 eğitim-öğretim yılı yurt başvuruları başladı.