CHP’li Bandırma Belediyesi’nden şehit babasına büyük ayıp: "Taksitlerden birini ödeyemezsem hapse gireceğim"





BELEDİYE BAŞKANINA YAZIKLAR OLSUN

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Mehmet Birol Şahin, "CHP'li Bandırma Belediye Başkanı'na sadece 'yazıklar olsun' diyorum. CHP terör örgütü sempatizanlarının oyunu alabilmek için mi şehit babasına zulüm yapıyor? Gücünüz şehit babasına mı yetti? Bu mu sizin Atatürkçülüğünüz? Atatürk 'ün emaneti CHP'yi ne hale getirdiniz? 6 oku hangi ilkelerle değiştirdiniz böyle?" diye tepkisini dile getirdi.

Şahin, "Bandırma'da evine, iş yerine ruhsatsız eternit eklenti yapan bir tek şehit babası mı var? Bandırma'nın bütün binalarının balkonu, bahçesi çatısı ruhsatlı mı? Belediyenin suç duyurusunda bulunma zorunluluğu yok. Savcılığa suç duyurusunda bulunmayabilirlerdi. Suç duyurusu olmasaydı dava açılmayacaktı. Bütün belediyelerde yüzlerce dosya oluyor. Ayrıca şehit babasının yargılandığı davaya sadece dilekçe verdiğinizde avukatlık ücreti oluşmuyor. Belediyenin 'şikayetimizi devam ediyor. Davaya katılmak istiyoruz' şeklinde talebi olmasaydı avukatlık ücreti de çıkmazdı" dedi.