CHP’li Bandırma Belediyesi’nden şehit babasına büyük ayıp: "Taksitlerden birini ödeyemezsem hapse gireceğim"

CHP'li Bandırma Belediyesi sundurma ile ilgili suç duyurusunda bulununca ise şehit babası Kocadağ hakkında, yapı ruhsatı alınmadan veya ruhsata aykırı bina yaparak imar kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle Bandırma 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Gelen tepkiler üzerine kendisi de avukat olan CHP'li Belediye Başkanı Tolga Tosun, "Sorunun çözümü için talimatımızı verdik. Mağduriyet yaşamana izin vermeyeceğiz" sözünü verdi. Şehit babasına belediye tarafından kesilen 7 bin liralık kaçak yapı cezası tahsil ettirilmedi. Ancak belediye tarafından dava ile ilgili bir adım atılmadı.
SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM
Son duruşmada kendini savunan şehit babası İbrahim Kocadağ, "Evimin arka bahçesine yukarıdan çöp ve yağmur suları gelmesin diye sundurma yaptırdım. Bunun suç olduğunu bilmiyordum. İmar barışına da başvurmadım. Suç işleme kastım yoktu. Mahkemeden beraatimi talep ediyorum" dedi. Mahkeme şehit babası İbrahim Kocadağ 1 yıl hapis cezası verdi. Hapis cezası 6 bin lira adli para cezasına çevrilirken, belediyenin avukatına da 5 bin 100 lira vekâlet ücreti ödenmesine karar verildi.