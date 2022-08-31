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    • 31.08.2022 10:02
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    İETT şoförlerinin vukuatları bitmiyor: 'Klima arızalı' diyerek yolcuları indirdi

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP yönetimine geçtiği günden bu yana ulaşımda yaşanan aksaklıklar bir rutin haline geldi. Araçların sık sık arızalanması, kaza yapması, bazı otobüslerin yanması artık bilindik manzaralar olarak karşımıza çıkıyor. Yaşananların yanında İETT şoförlerinin pervasız tavırları da zıvanadan çıkmış durumda. Sultangazi'de İETT şoförü 'klima arızalandı' diyerek yolcuları indirdi. İşlerine yetişmeye çalışan yolcuların tepkisi cep telefonu kamerasına yansıdı.

    İETT şoförlerinin vukuatları bitmiyor

    Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeki İBB'de ulaşım işkenceye dönüşmüş durumda. Başkan Ekrem İmamoğlu döneminde meydana gelen kaza ve arızalarla birlikte İETT şoförlerinin uygunsuz davranışları da tepki çekiyor.

    Yolcuların İETT şoförüne tepkisi cep telefonu kamerasında | Video

    'KLİMA ÇALIŞMIYOR' DİYEREK İNDİRDİ
    Sultangazi - Eminönü seferini yapan bir İETT otobüsü şoförü iddiaya göre Malkoçoğlu durağına geldiği esnada otobüste bulunan yolculara aracın kliması çalışmıyor diyerek inmelerini istedi. Duruma şaşıran yolcular, şoförün ısrarı karşısında araçtan inmek zorunda kaldı.

    Onlarca yolcuyu araçtan indirdikten sonra yoluna devam eden şoför ve mağdur yolcular cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

    VUKUATLARI BİTMİYOR
    İETT şoförlerinin karıştığı vukuatların sayısı da giderek artıyor. Daha önce şoförler bıçak çekmekten, darp etmeye ve hakaret kadar uzanan birçok saldırının merkezinde yer almıştı. Rezaletler olaylardan bazıları hafızalardan çıkmadı.

    'SUSUN LAN SİZİ Mİ DİNLEYECEĞİZ'
    Kasım ayında İstanbul Kadıköy'de yaşandı. Mustafa A. bir arkadaşının sergisine katıldıktan sonra akşam saatlerinde Üsküdar'dan İETT'ye bağlı 12A hat numaralı özel halk otobüsüne bindi. Otobüs dolu ve çok sayıda yolcu ayaktaydı.

    Bir süre sonra şoför yolculara doğru bağırarak, "Susun lan kafamız şişti, sizi mi dinleyeceğiz" dedi.

    Şoför Kadıköy'e giderken Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin olduğu noktada önünde 20 metre kadar mesafede bir araç varken ani fren yaptı. Fren nedeniyle savrulan yolculardan bazıları yaralandı.

    DARP EDİLEN YOLCU BAYILDI
    Kocamustafapaşa Mahallesi'nde ayakkabı boyacılığı yapan Kadir Şahin, dün akşam Esenler'deki evine gitmek için Fındıkzade durağından 33Y Eminönü-Yüzyıl otobüsüne bindi.

    Otobüs şoförünün aracın arkasına doğru ilerlemesini istemesi üzerine Şahin ile sürücü Alaaddin M. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ikili arasında çıkan kavgada darbedilen Şahin, otobüste bayıldı.

    YOLCUYA BIÇAK ÇEKTİ
    İETT'ye bağlı 34 JK 1228 plakalı özel halk otobüsünün şoförü, bir yolcuyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, yerinden kalkan şoför bıçakla yolcunun üzerine yürüdü.

        Cep telefonu ile çekilen görüntülerde şoförün yolcuyla tartışması, bıçakla otobüsün arka tarafına hareket etmesi, yolcuya "in aşağıya" diye bağırması, bir süre sonra ise otobüsü hareket ettirerek olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

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