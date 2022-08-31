İETT şoförlerinin vukuatları bitmiyor: 'Klima arızalı' diyerek yolcuları indirdi

Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeki İBB'de ulaşım işkenceye dönüşmüş durumda. Başkan Ekrem İmamoğlu döneminde meydana gelen kaza ve arızalarla birlikte İETT şoförlerinin uygunsuz davranışları da tepki çekiyor.

Yolcuların İETT şoförüne tepkisi cep telefonu kamerasında | Video

'KLİMA ÇALIŞMIYOR' DİYEREK İNDİRDİ

Sultangazi - Eminönü seferini yapan bir İETT otobüsü şoförü iddiaya göre Malkoçoğlu durağına geldiği esnada otobüste bulunan yolculara aracın kliması çalışmıyor diyerek inmelerini istedi. Duruma şaşıran yolcular, şoförün ısrarı karşısında araçtan inmek zorunda kaldı.

Onlarca yolcuyu araçtan indirdikten sonra yoluna devam eden şoför ve mağdur yolcular cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

VUKUATLARI BİTMİYOR

İETT şoförlerinin karıştığı vukuatların sayısı da giderek artıyor. Daha önce şoförler bıçak çekmekten, darp etmeye ve hakaret kadar uzanan birçok saldırının merkezinde yer almıştı. Rezaletler olaylardan bazıları hafızalardan çıkmadı.

'SUSUN LAN SİZİ Mİ DİNLEYECEĞİZ'

Kasım ayında İstanbul Kadıköy'de yaşandı. Mustafa A. bir arkadaşının sergisine katıldıktan sonra akşam saatlerinde Üsküdar'dan İETT'ye bağlı 12A hat numaralı özel halk otobüsüne bindi. Otobüs dolu ve çok sayıda yolcu ayaktaydı.

Bir süre sonra şoför yolculara doğru bağırarak, "Susun lan kafamız şişti, sizi mi dinleyeceğiz" dedi.