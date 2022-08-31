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    • 31.08.2022 20:27
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    Deniz Harp Okulu Camisi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törende dualarla açıldı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Deniz ve Hava Harp Okulu Komutanlıkları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nin ardından Deniz Harp Okulu Camisi'nin açılış törenine katıldı. Erdoğan okunan duanın ardından 'hayırlı olması' temennisinde bulunarak caminin açılışını gerçekleştirdi.

    Erdoğan, Deniz Harp Okulu Camisi’nin açılışını yaptı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Deniz ve Hava Harp Okulu Komutanlıkları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni sonrasında yerleşke içindeki Deniz Harp Okulu Camisi'nin açılış törenine katıldı.

    Başkan Erdoğan, Deniz Harp Okulu Camisi'nin açılışını yaptı

    Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Bilgin tarafından okunan duanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayırlı olması temennisinde bulunarak caminin açılışını gerçekleştirdi.



    Açılış törenine, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan da katıldı.
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        Haberler Güncel Deniz Harp Okulu Camisi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törende dualarla açıldı
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