Minikler 'Tayyip dede' diye seslendi! Başkan Erdoğan Tuzla'daki sevgi seline kayıtsız kalmadı





"YAĞMUR ALTINDA ÇOCUKLARLA 2 BUÇUK SAATTİR BEKLİYORUZ"

Konu hakkında konuşan Metehan ve Kübra kardeşlerin annesi Hülya Ateş, "Çok mutluyum Cumhurbaşkanını yakından gördüğüm için. Ben burada oturuyorum. Daha öncesinde de Deniz Harp Okulundaki programlara geldiğinde kendisini uzaktan görme şansımız olmuştu. Ama bu sefer durdu, şanslıydık. Çocuklara da hediyeler verdiler. Çok mutlu oldum. Onu yakından görmek çok mutlu etti beni. Yağmur altında çocuklarla 2 buçuk saattir bekliyoruz sırf onu görebilmek için" diye konuştu.