Minikler 'Tayyip dede' diye seslendi! Başkan Erdoğan Tuzla'daki sevgi seline kayıtsız kalmadı

Tuzla'da yaşayan Kübra (10) Metehan Ateş (6) adlı kardeşler, yaklaşık 2 buçuk saatlik sağanak yağış altında ellerinde bayraklarla, Milli Savunma Üniversitesi Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katılmak üzere Tuzla'ya geçen Başkan Erdoğan'ı bekledi. Başkan Erdoğan'ın konvoyunu gören çocuklar 'Tayyip dede' diyerek seslendi..
Çocukları fark eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, aracını durdurarak çocuklarla ve çevredekilerle sohbet etti.
Erdoğan, Kübra ve Ateş kardeşlere oyuncak hediyesi vererek bir süre sohbet etti.