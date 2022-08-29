Yerli ve milli pasaport dönemi! Basımına başlandı! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yerli pasaportu tanıttı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yerli ve milli pasaportun basımının başladığını belirterek "İlk önce bin adet basılacak, ertesi gün 2 bin, ertesi gün 5 bin, ertesi gün 10 bin adet basacağız" dedi.
Bakan Soylu, gece saatlerinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nü ziyaret ederek yerli ve milli pasaportun detaylarını anlattı.
Ocak ayından bu yana 1 milyon 630 bin pasaport basıldığını aktaran Soylu, geçen yılın aynı döneminde ise 1 milyon 153 bin pasaport basımının yapıldığını ifade etti. Soylu, "Yerli pasaportlarda ilk olarak yeşil pasaport basacağız. Burada yüksek bir talep var. Günlük pasaport talebi 7-8 bindir ama son 4-5 aydır bu talep 10 bin-15 bin arasında gidip geliyor. Bu da şundan kaynaklanıyor, özellikle her şeyi siyasallaştırmayı seven bir candaş medya var. Bu medya, toplumu yanlış bilgilendirip meseleyi kaosa döndürebilmek için kasti bir anons yaptı, 'Fahiş fiyata 2023'te pasaport ulaşacak' dedi.
Bu tamamen spekülatif bir söz. Öyle bir yayın yaptılar ki başarılı da oldular. Hainliğin sınırı yok. Hakikaten fitnenin, hainliğin sınırı yok. Yaklaşık 7-8 binlik üretim talebimizi 15-16 bine çekiverdiler. Biz ona da yetişiriz. Yılbaşından itibaren 1 milyon 630 bin pasaport verdik ve bunların yüzde 58'i yurt dışına çıkmadı. Pasaport yurt dışına çıkmak için kullanılmadı. Acil durumlarda zaten günü birlik pasaport veriyoruz. Bunu uzun yıllardan beri veriyoruz. O kadar seri çalışıyoruz, gelip buradan bir saat sonra pasaportunu alma imkanına sahip. Bunu da manipüle ettiler, 'Uzun kuyruklar oluşuyor' dediler" şeklinde konuştu.