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    • 29.08.2022 12:11
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    • 29.08.2022 12:19
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    CHP'li Ceyhan Belediyesi'nden 30 Ağustos kutlamaları için skandal karar! PKK destekçisi İlkay Akkaya konser verecek!

    CHP'li belediyelerin PKK sevici tavırları dur durak bilmiyor. CHP'li İBB yönetiminin Aynur Doğan skandalının ardından bir skandal da Ceyhan Belediyesi'nden geldi. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri önünde fotoğrafı bulunan İlkay Akkaya ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda konser vermesi için anlaştılar.

    takvim.com.tr
    CHP’li belediye PKK destekçisine konser verdirecek

    Geçtiğimiz günlerde belediye bünyesinde bulunan 25 müdürlüğün 22'sine aynı kişinin atandığı belirlenen CHP'li Ceyhan Belediyesi'nde yeni bir skandal ortaya çıktı. Ceyhan Belediyesi resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İlkay Akkaya'nın konser vereceği duyuruldu.

    Belediyenin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

    "Büyük Zafer'in 100. yılını coşku içinde kutluyoruz!

    30 Ağustos Zafer Bayramımızda gerçekleşecek İlkay Akkaya konserine hepinizi bekliyoruz."

    ÖCALAN'IN FOTOĞRAFININ ÖNÜNDE POZ VERMİŞTİ
    CHP'li Ceyhan Belediyesi'nin 30 Ağustos kutlamaları için uygun bulduğu İlkay Akkaya'nın PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri önünde fotoğrafı bulunuyor.

        Terör örgütü PKK'ya desteğini gizlemeyen Akkaya, sosyal medya hesabından da sık sık bu yönde paylaşımlar yapıyor.

        HDP'ye güzellemeler dizen Akkaya, PKK/YPG'li teröristlere destek paylaşımları yapmayı da ihmal etmiyor.

        İBB DE AYNUR AYDIN'A KONSER VERDİRMİŞTİ
        Aynur Doğan'ın Kocaeli'nin Derince ilçesinde yapılması planlanan konseri belediye tarafından iptal edilmesi sonrası CHP'li İBB PKK sempatizanı Doğan'ın imdadına yetişti.
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            Haberler Güncel CHP'li Ceyhan Belediyesi'nden 30 Ağustos kutlamaları için skandal karar! PKK destekçisi İlkay Akkaya konser verecek!
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