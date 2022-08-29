CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nin şehit eşi Hatice Batırır'a yaptığı zulmün nedeni A Haber hazımsızlığı çıktı

1996'da Mardin'de şehit düşen eşi Bilal Batırır'dan doğan haktan yararlanarak 13 yıl önce belediyede otobüs şoförü olarak işe başlayan Hatice Batırır'a Adana Büyükşehir Belediyesi CHP'ye geçtikten sonra mobbing uygulanmaya başlandı. Şehit eşine önce bazı meslektaşları tarafından "Sen neden sabit hatta çalışıyorsun? Kocan şehit olduysa benim için mi şehit oldu" diye sataşıldı.

Adana'da şehit eşi Hatice Batırır'a CHP'li belediyeden zulüm | Video

Batırır, eşine ve kendisine yapılan hakaretlerden şikâyetçi oldu ama Ulaşım Daire Başkanlığı tam tersine kadın şoföre uyarı cezası verdi. Batırır, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li başkanı Zeydan Karalar'dan randevu istedi ancak tüm kapılar yüzüne kapatıldı.