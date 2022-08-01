CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nden şehidin emanetine büyük ayıp

CHP'li belediyenin şehit eşine yaptığı ayıp tepki çekti. Uzman Çavuş Bilal Batırır, 1996'da Mardin Dargeçit'te teröristler tarafından şehit edildi. Eşi Hatice Batırır, şehit yakınlarına verilen haklardan yararlanarak 13 yıl önce Adana Büyükşehir Belediyesi'nde otobüs şoförü olarak işe girdi. Bir süre önce iş arkadaşını kendisine "Şehitlik üstünden pirim yapıyorsun? Bizim hakkımızı yiyorsun. Kocan şehit olduysa benim için mi şehit oldu" dediği için şikayet etti.





UZMAN Çavuş Bilal Batırır, 1996'da yakılarak şehit edildi. Eşi Hatice Batırır "Kocamın mezarı bile yok" diyerek isyan etti.



İZİNDE İŞİNDEN KOVULDU

BUNUN üzerine çalıştığı otobüs işletmesinde mobbing gören Hatice Batırır'ın disiplinsiz davrandığı iddiasıyla yevmiyesi kesildi! Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'la görüşme isteği ise reddedildi!

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar

Sesini duyurmak isteyen Batırır, aHaber'e röportaj verince de kınama cezası alarak yıllık izne gönderildi. Ardından işine son verildi. "Baş şoförü aradım. Bana işten çıkarıldığımı söyledi. Şehit eşine böyle mi sahip çıkıyorlar. Benim eşim bu vatan için canını verdi. Destek bekliyorum" dedi.



MURAT KARAMAN